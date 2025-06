Em ascensão, jovem atriz Maitê Page está no elenco de 'Êta Mundo Melhor!'

Nova novela da TV Globo estreia no próximo dia 30 de junho - (crédito: Divulgação)

A atriz Maitê Page, de apenas 7 anos, segue em ascensão na dramaturgia nacional, e agora integra o elenco da novela 'Êta Mundo Melhor!', da TV Globo, com data marcada de estreia para o dia 30 de junho.

Na nova trama da faixa das 18h, a artista mirim será Maroca, e ela não esconde a felicidade com o papel: "Já começaram as gravações estou muito ansiosa e feliz".

Com trabalhos em produções de destaque na TV aberta, no streaming e em campanhas publicitárias, Maitê vem consolidando sua carreira com versatilidade e presença marcante em cena.

Em 2024, interpretou a personagem Maria da Glória na série 'Juntas e Separadas', escrita por Thalita Rebouças para a Globoplay, com produção da Conspiração Filmes e direção de Minikert.

Anteriormente, no mesmo ano, fez uma participação especial na série 'A Rainha da Pérsia', da Record TV. Além disso, também integrou o elenco da série 'Reis' (2022), também da Record TV.

A trajetória da pequena ainda conta com participações em outros trabalhos de destaque, como 'A Família que a Gente Escolhe' (2021), 'Sob Pressão' (2021), 'Os Homens São de Marte' (2019) e 'Bom Dia, Verônica' (Netflix, 2020).