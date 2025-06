Luiza Malavazzi estreia como atriz em "As filhas da mãe"

A modelo, apresentadora e influencer Luiza Malavazzi dá mais um passo importante em sua carreira artística e estreia como atriz na peça de comédia “As filhas da mãe”, que já foi vista por milhões de espectadores.

A estreia acontece agora em julho, no tradicional Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo.

Animada com o novo desafio, Luiza celebra essa conquista e compartilha a realização de um antigo sonho: “Sempre fui apaixonada pelo universo artístico e a atuação sempre esteve dentro do meu coração. Agora, finalmente, estou vivendo essa oportunidade maravilhosa. Sou muito grata à Vanessa e ao Francisco, que acreditaram no meu potencial e me deram esse voto de confiança. Vou honrar essa chance com muito trabalho, dedicação e amor, porque é algo que eu sempre desejei profundamente.”

Luiza interpretará a personagem “Deise”, um papel que promete arrancar risadas do público e mostrar seu talento também nos palcos.

“O palco tem uma energia única. Estou estudando, me dedicando, e quero entregar o meu melhor para o público. Essa é uma nova etapa da minha vida profissional, e estou extremamente feliz com tudo o que está por vir”.

Atualmente, além de seu trabalho como modelo e influencer digital, Luiza Malavazzi também comanda o programa Hora da Fama, exibido na RedeTV Tocantins e no SBT Interior. Agora, inicia sua trajetória nos palcos, unindo ainda mais sua paixão pela comunicação e pela arte de atuar.

Com dedicação e foco, Luiza abraça essa nova fase, ampliando ainda mais sua atuação no meio artístico. Sua estreia como atriz representa a realização de um sonho e o início de uma etapa promissora em sua carreira.