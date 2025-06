Ex-repórter do Faustão é surpreendida com pedido de casamento - (crédito: Redes Sociais)

O empresário Igor Dantas, de 27 anos, resolveu fazer um pedido de casamento inusitado à namorada, Jaque Ciocci, de 30 anos, ex-repórter do Faustão na Band. Após um pulo de paraquedas, ela foi surpreendida com o amado com uma faixa e de joelhos.

"Sim, sim e sim @igordantas3. Eu vou casar com o amor da minha vida aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o nosso amor é exatamente igual pular de um avião: intenso, forte, emocionante, único. Sigo sem palavras com esse pedido mais nossa cara impossível, e infinitamente grata por ter encontrado uma alma tão linda quanto a sua! que venham nossos próximos sonhos, alegrias e realizações MAIS JUNTOS QUE NUNCA! o dia dos namorados nunca mais será o mesmo kkkkkkkk te amo INFINITO! e obrigada aos envolvidos, vocês me enganaram direitinho kkkkk", escreveu a repórter neste domingo (15/6) no Instagram na legenda do vídeo.

Jaque e Igor estão juntos desde janeiro, mas já se conhecem há três anos. A apresentadora chegou a apresentar um programa na Band, The Chef. Atualmente, ela é repórter do Programa do João e apresenta o podcast O Cérebro Pod.