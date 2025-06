O grupo One Service disputa o prêmio de Melhor Coral no quadro "Caldeirão de Vozes"

O grupo One Service disputa o prêmio de Melhor Coral do Brasil no quadro “Caldeirão de Vozes”, do programa Caldeirão com Mion

O programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, estreou o quadro “Caldeirão de Vozes”, uma competição que reunirá ao todo 12 grupos vocais, que serão avaliados por três jurados: o maestro e contratenor Marconi Araújo, o ator de musicais Tiago Abravanel e o músico e produtor Lucas Lima serão os jurados do quadro.

Em sua primeira apresentação no concurso, o grupo One Service conquistou a plateia e os jurados com sua impactante performance do louvor “Não Estou Só”, canção que integra o repertório do álbum/DVD de estreia do grupo, “One Vision”, lançado em julho do ano passado.

Confira aqui: https://globoplay.globo.com/v/13663547.

Após os elogios dos jurados e a vibração da plateia, o grupo alcançou a nota total de 29.6 pontos e seguiu na competição.

Para a segunda performance, o grupo elegeu o louvor “Meu Provedor” (Felipe Rodrigues, Eliezer Rezende, Lucas Wallas), canção que integra o repertório de seu novo projeto, “Passion”, que vem sendo apresentado em partes pela Universal Music Christian Group.

Assista aqui: https://globoplay.globo.com/v/13663566

Diante de mais uma emocionante apresentação, o One Service se consagrou como o primeiro grupo semifinalista do concurso.

No concurso “Caldeirão de Vozes”, os 12 maiores grupos vocais do país disputam o prêmio de 100 mil reais. A cada sábado se apresentarão três grupos distintos, e todas as fases são eliminatórias.

“Cantar em grupo é uma das mais belas e potentes formas de comunicação humana. Através dos séculos, diversas culturas do mundo inteiro usam o canto para se comunicar, para rezar, celebrar grandes acontecimentos, educar as crianças, aliviar as dores da alma, fazer seus rituais de passagem e, obviamente, festejar.

Seja em tribos ou nos palácios, em pequenas igrejas ou grandes catedrais, ao ar livre ou cercado pelas paredes de um teatro, cantar em grupo é um dos rituais mais humanos e emocionantes que existem. A sonoridade produzida por um coral nos remete a ancestralidade, exerce na gente um efeito único de pertencimento. Chega até a ser difícil de explicar.

É mais fácil sentir a pele arrepiando e a alma vibrando”, disse Marcos Mion na abertura do novo quadro.

Assista aqui: https://globoplay.globo.com/v/13663547