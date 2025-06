Brandon Lake lança novo álbum ‘King Of Hearts’

Brandon Lake lançou seu álbum King Of Hearts, O novo projeto inclui o single certificado de platina "Hard Fought Hallelujah" com Jelly Roll, além de outras faixas favoritas dos fãs, como "SEVENS", "Daddy's DNA" e "That's Who I Praise".

A faixa intitulada "Hard Fought Hallelujah" tem sido uma das mais populares da América, bem como um dos maiores sucessos cristãos em algum tempo. Embora possa não ter chegado ao radar de todos os ouvintes, milhões nos Estados Unidos já descobriram o sucesso de Brandon Lake. A música está no ranking da Billboard há meses, e a superestrela do gênero recentemente deu grandes passos para transformá-la em um sucesso de crossover significativo e raro com tema religioso.

A faixa “Hard Fought Hallelujah" estreia em primeiro lugar na parada Country Digital Song Sales, o ranking da Billboard das faixas country mais vendidas na América. O sucesso entra no primeiro lugar, dando a Lake seu primeiro líder nesta lista.

O disco de 16 músicas inclui colaborações com a vencedora do Grammy CeCe Winans, Hulvey e Hank Bentley, e já foi destaque no American Idol, Jimmy Kimmel Live!, NPR, Forbes, Billboard, American Songwriter e outros. Lake surpreendeu recentemente o público da segunda noite do CMA Fest no Nissan Stadium com uma apresentação de "Hard Fought Hallelujah" com Jelly Roll. "That's Who I Praise" lhe rendeu recentemente o prêmio de Canção de Adoração do Ano no K-LOVE Fan Awards, eleito pelos fãs, juntamente com os prêmios de Artista do Ano, Artista Masculino do Ano e Canção do Ano por "Hard Fought Hallelujah".

Lake deve continuar na estrada com suas Summer Worship Nights antes de dar início à "King Of Hearts Tour" neste outono.

Foto: Divulgação