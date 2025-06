Joias inspiradas em festas de São João fazem sucesso na web

Com raízes na cultura popular brasileira, as festas de São João seguem conquistando corações e movimentando multidões em todo o País. Celebradas especialmente no Nordeste, as festividades se destacam pelo clima acolhedor, além das danças típicas, e as comidas tradicionais à base de milho.

Quem também tem se aproveitado do clima de São João é o mundo comercial, que sempre inova com lançamentos de roupas, chapéus, botas, entre outros. Agora, o que também tem chamado atenção são algumas joias inspiradas nas festas.

Referência em joias banhadas a ouro 18k e joias em prata maciça 925, a Rommanel lança nesta sexta-feira, 13, a Cápsula Anarriê, uma coleção especial que traduz o charme, a força e a brasilidade das festas de São João.

Inspirada na estética do campo, no universo cowboy e no espírito vibrante das tradições nordestinas, a linha traz joias temáticas e autorais que homenageiam as raízes culturais do Brasil com elegância, ousadia e afeto.

Com design que mistura rusticidade e sofisticação, as joias foram desenvolvidas para brilhar tanto nas festas quanto no dia a dia, celebrando a liberdade, a autenticidade e o estilo único de quem vive a temporada de São João com paixão.

Entre os destaques estão o pingente chapéu e cavalo 3D, o anel cabeça de cavalo, o “Eu amo Nordeste” com sanfona, berloques como o coração com a bandeira do Brasil e a ferradura com trevo, além de peças-desejo como o maxi anel com cinco aros, o brinco flor de Mandacaru, as imponentes gargantilha fio baiano, gravata e a choker com detalhe em couro sintético marrom.

Nas redes sociais, as joias receberam elogios de internautas, como "eu quero", "linda coleção", "perfeita", entre outros. Mais do que joias para um momento, a Anarriê é uma celebração da história, da força nordestina e da beleza do Brasil.