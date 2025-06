Transformando cliques em economia: Rê Martins e a revolução dos cupons de desconto

Se há alguns anos o uso de cupons de desconto era limitado a nichos específicos ou considerado "coisa de quem quer economizar demais", hoje ele virou sinônimo de consumo inteligente.

Principalmente no Instagram, onde a praticidade de um clique se une ao desejo por moda acessível, o cupom se consolidou como um verdadeiro protagonista nas escolhas de compra.

E, no Brasil, uma das maiores responsáveis por essa revolução digital é Rê Martins, criadora do blog Achadinhos Bohochic e influenciadora digital à frente do perfil @remartins.achadinhos.

Com mais de 200 mil seguidoras fiéis, Rê não apenas divulga cupons: ela ensina a economizar com estilo.

Seu conteúdo une moda, informação e praticidade, mostrando que é possível montar looks incríveis, com peças de qualidade, sem extrapolar o orçamento.

Sua atuação vai além da estética: é um trabalho meticuloso de curadoria, testes, comparação de preços e atualização diária de ofertas reais.

Com cupons fixos para marcas como Renner e parcerias com outras gigantes do varejo como C&A e Riachuelo, Rê se tornou referência para quem quer consumir de forma consciente e econômica — sem perder o glamour e o prazer de comprar bem.

Do garimpo ao clique: como os cupons mudaram a forma de comprar moda no Instagram

A cultura dos cupons se transformou nos últimos anos — e o Instagram foi um dos principais agentes dessa mudança. Antes, era comum associar o uso de desconto a compras complexas ou promoções pouco confiáveis.

Hoje, no entanto, usar cupom virou tendência, e a plataforma se tornou um verdadeiro campo fértil para influenciadoras que atuam como pontes entre marcas e consumidoras conscientes.

O que impulsionou essa nova cultura foi a curadoria personalizada: em vez de receberem apenas um código genérico, as seguidoras passaram a confiar em criadoras de conteúdo que explicam como usar cada cupom, mostram o produto com detalhes, testam as compras e comprovam a economia real.

Com isso, o cupom passou de uma ferramenta técnica para um gesto de cuidado — uma forma de valorizar o dinheiro das consumidoras.

É nesse cenário que figuras como Rê Martins se destacam, pois ao unir estética, consistência e empatia, ela ajuda a quebrar o preconceito em torno do cupom, transformando-o em um símbolo de empoderamento financeiro.

Ou seja, comprar com desconto não é mais vergonha: é tendência, é inteligente, é moderno.

O trabalho por trás dos descontos: o que faz Rê Martins ser uma referência

Engana-se quem pensa que ser influenciadora de cupons é só “postar link com código”. O trabalho da Rê Martins é estratégico, cuidadoso e absolutamente conectado com as necessidades reais das suas seguidoras.

Todos os dias, ela vasculha os sites das principais varejistas em busca de achadinhos com desconto real. Não basta estar mais barato: precisa ter qualidade, caimento e estilo — três critérios inegociáveis para ela.

Nos bastidores, Rê confere estoque, testa os cupons (para garantir que estão ativos), compara preços e muitas vezes até prova os produtos para mostrar no corpo, oferecendo referências reais de como a peça veste.

Isso gera um vínculo de confiança muito forte com sua audiência, que sabe que pode contar com ela para fazer compras seguras.

Além disso, seu conteúdo é didático e visualmente atrativo. Nos stories, ela ensina como aplicar os cupons, onde encontrar o campo de inserção e quais condições precisam ser respeitadas.

Com isso, Rê não vende apenas produtos — ela vende uma experiência de compra facilitada, acolhedora e confiável. É por isso que ela é reconhecida como uma das vozes mais relevantes da cultura do cupom no Brasil, no nicho da moda acessível.

Cupons com propósito: a força da comunidade das "Desconteiras"

Um dos fenômenos mais bonitos que se formaram em torno do trabalho da Rê Martins foi a criação de uma comunidade ativa, fiel e engajada: as chamadas "Desconteiras".

Esse grupo informal de seguidoras acompanha diariamente os conteúdos da influenciadora, comenta, compartilha e, claro, compra usando os links e cupons indicados por ela.

Mas o que une essas mulheres vai além da vontade de economizar; elas compartilham valores, uma mesma visão sobre moda acessível e uma confiança construída ao longo do tempo. Muitas delas já relataram que passaram a se vestir melhor, montar guarda-roupas mais funcionais e até mesmo organizar melhor seu orçamento graças às dicas da Rê.

Além disso, há um forte componente emocional nessa comunidade. As desconteiras celebram juntas os bons achados, trocam dicas nos comentários, compartilham nos stories os recebidos e fazem parte de um movimento de consumo mais consciente e colaborativo.

Esse engajamento orgânico — que não se compra — mostra a profundidade do impacto de Rê Martins.

Ela não é apenas uma influenciadora: é uma educadora de consumo inteligente, capaz de transformar a rotina de compra de milhares de brasileiras com empatia, leveza e muito conteúdo útil.

De consumidora a parceira estratégica: a relação entre Rê Martins e grandes marcas

Com tanto impacto direto nas decisões de compra, não é surpresa que as grandes marcas estejam cada vez mais próximas de influenciadoras como Rê Martins.

A Renner, por exemplo, criou o programa Favoritas Renner, que reúne criadoras de conteúdo com alto potencial de influência em vendas — e Rê é uma das principais integrantes.

Essa relação é vantajosa para ambos os lados. As marcas ganham visibilidade qualificada e retorno direto em vendas.

Já influenciadoras como Rê têm acesso antecipado a coleções, cupons exclusivos e canais de suporte para entregar ainda mais valor às suas comunidades.

Além disso, essa parceria ajuda a tornar o marketing de influência mais transparente e eficiente.

As seguidoras sabem exatamente o que estão comprando, têm informações claras e veem as peças em corpos reais, com linguagem acessível. O resultado? Mais confiança, mais vendas e mais impacto positivo na forma como as mulheres consomem moda.

A trajetória da Rê mostra que é possível construir uma carreira digital sólida sem recorrer a ostentação ou exagero.

Ela usa o poder do cupom com responsabilidade e propósito — e por isso conquistou seu lugar como referência absoluta na revolução dos cupons no Instagram.