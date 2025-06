DJ Anabzzi grava DVD histórico em Ourinhos diante de mais de 50 mil pessoas

No último sábado, 14 de junho, a DJ Anabzzi viveu uma noite inesquecível ao gravar seu primeiro DVD na cidade onde nasceu, Ourinhos (SP), durante a 56ª edição da Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos (FAPI). Considerada a maior feira de portões abertos da região, num raio de até 400 km, a FAPI foi palco de um show eletrizante que durou uma hora e meia e reuniu mais de 50 mil pessoas no recinto.

Com um repertório vibrante que mesclou faixas autorais e hits que a galera curte, Anabzzi transformou a arena em uma pista de dança a céu aberto. A gravação contou com uma estrutura especial montada exclusivamente para o DVD, com equipe dedicada de filmagem, captação de áudio profissional e um drone especial, que arrancou aplausos ao registrar imagens aéreas espetaculares, que prometem dar um toque cinematográfico ao projeto.

“Ainda estou extasiada com essa noite incrível! O carinho da galera, a energia que tomou conta do recinto e poder realizar o sonho de gravar meu primeiro DVD aqui, na cidade onde nasci, é indescritível”, celebrou Anabzzi, emocionada após deixar o palco.

Além da produção impecável, o evento contou com cobertura da imprensa regional, que esteve presente em peso para registrar cada detalhe dessa noite memorável.

Na mesma data, o cantor Luan Pereira, um dos grandes nomes da nova geração do agronejo, também se apresentou. Apesar dos estilos distintos, Anabzzi e Luan têm em comum não só o amor pela música, mas também o mesmo produtor musical, Eduardo Godoy, responsável por impulsionar jovens talentos promissores.

Com público recorde, estrutura de ponta e energia contagiante, a gravação do DVD de Anabzzi já entrou para a história como um marco para a artista e para a cultura musical de Ourinhos. Sem dúvidas, uma noite épica.