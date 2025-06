Evelyn Regly confirma venda de casa, mas desiste de se mudar para SP

No episódio mais recente do VacaCast, que foi ao ar nesta terça-feira (18), a influenciadora Evelyn Regly revelou que não vai mais se mudar para São Paulo — apesar de manter a decisão de vender sua casa. A mudança de planos acontece após um vídeo publicado anteriormente no YouTube, no qual ela havia anunciado que sairia do Rio de Janeiro para morar na capital paulista ao lado do marido, Diego.

Na gravação do podcast, ao lado do amigo e diretor do programa, Renato Giannini, Evelyn explicou os bastidores da reviravolta. “Alguns meses atrás, eu e o Diego, meu marido, recebemos uma proposta de trabalho que exigiria que a gente morasse em São Paulo por pelo menos um ano. No calor da emoção, decidimos aceitar e começamos a anunciar que iríamos nos mudar. Só que a gente não parou pra pensar como seria, de fato, essa mudança”, contou ela.

Segundo Evelyn, o projeto profissional envolvia várias gravações semanais e exigiria a presença constante do casal na capital paulista. “Não era uma gravação por semana, era um cronograma intenso. E a gente não conseguiria manter duas casas ao mesmo tempo”, explicou.

A influenciadora relembra que o anúncio da mudança aconteceu em um momento emocionalmente delicado. “Eu estava passando por problemas pessoais e, animada com a proposta, falei: ‘Vamos’. Mas depois a realidade bateu”, disse.

Um dos principais fatores para repensar a decisão foi a adaptação do filho Lucas à nova escola. “Ele está muito feliz, muito adaptado. Isso pesou muito na nossa escolha”, destacou.

Ainda assim, Evelyn confirmou que a casa realmente será vendida. “A decisão de manter a venda é por conta do investimento. Essa casa valorizou muito desde que a gente comprou. Nosso consultor financeiro falou que, se tivermos a intenção de não ficar aqui por muito tempo, o melhor momento de vender é agora”, explicou.

Ao final, Evelyn reforça que a mudança para São Paulo está oficialmente cancelada. “Não vamos mais morar em São Paulo. A casa vai ser vendida, mas a gente fica por aqui mesmo”, concluiu.

O episódio completo do VacaCast já está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio.