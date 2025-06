Elisa Ponte elimina celulite do bumbum com procedimento estético

Elisa Ponte passou recentemente por um procedimento estético com o objetivo de eliminar a celulite do bumbum. O procedimento escolhido para melhorar o aspecto da região foi bioestimulador de colágeno no glúteo, junto com um tratamento para celulite grau 3.

A técnica é chamada de BioIncision, uma marca exclusiva da Dra. Paola Telles, médica, referência em harmonizaçao corporal. O protocolo combina subcisão e bioestimuladores de colágeno, proporcionando uma pele mais lisa e firme sem alterar o volume da região tratada.

"Foi super tranquilo, não senti dor, e o método da Dra. Paola é muito leve e eficaz. Me senti super segura durante todo o processo", conta Elisa Ponte.

De acordo com a médica, a celulite é causada pelo aprisionamento da gordura entre traves fibróticas que tracionam a pele, formando os famosos furinhos. "O BioIncision atua diretamente na causa do problema por meio de um procedimento minimamente invasivo, seguro e com resultados progressivos", explica a médica Paola Telles, responsável pelo tratamento na influenciadora.

"Já senti uma super diferença! A pele ficou muito mais uniforme, o aspecto da celulite melhorou bastante e minha autoestima foi lá em cima. Já tinha feito esse tipo de procedimento antes, mas nunca com um resultado tão bom quanto agora. O método da Dra. Paola é muito eficaz, praticamente indolor e não atrapalhou em nada minha rotina — só ficou um roxinho leve, mas super tranquilo. Me senti super segura durante todo o processo e saí muito satisfeita", comenta Elisa.

A influencer conta que adorou o resultado. "Eu simplesmente amei! Fiz uma sessão e já senti uma super diferença na pele do glúteo. Melhorou muito o aspecto, me senti mais confiante, com a autoestima lá em cima! Já tinha feito esse tipo de procedimento antes, mas nunca tive um resultado tão bom quanto com a Dra. Paola. Ela é super cuidadosa, e o resultado fala por si".

A técnica combina dois pilares fundamentais:Subcisão: Uma agulha especial é utilizada para romper as traves fibróticas que causam a celulite, liberando a pele e suavizando as irregularidades. Bioestimuladores de Colágeno: Após a subcisão, são aplicados bioestimuladores que aceleram a produção de colágeno, melhorando a firmeza da pele e prevenindo o reaparecimento da celulite.

Segundo a Dra. Paola Telles, o BioIncision oferece um resultado natural e duradouro, sem a necessidade de cirurgias ou preenchimentos volumizadores, ideal para quem deseja apenas uma pele uniforme e saudável.

“O diferencial do BioIncision é que ele trata a celulite de dentro para fora, estimulando a própria pele a se regenerar e mantendo a naturalidade do contorno corporal”, destaca a Dra. Paola Telles.

Os resultados aparecem a partir de 30 dias, com melhora contínua nos meses seguintes. Cada sessão dura cerca de 1 a 2 horas, dependendo da área tratada. dependendo da quantidade de celulites, podem ser necessárias de uma a três, com intervalos de 30 a 60 dias.

Mas Elisa já notou diferença nos primeiros dias. "Comecei a ver a diferença nos primeiros dias. A pele foi melhorando, ficando mais lisinha e uniforme. Não atrapalhou em nada minha rotina — só ficou um roxinho bem leve, mas nada demais. Valeu super a pena", afirma.

O BioIncision é um protocolo exclusivo da Dra. Paola Telles, médica especialista em harmonização corporal e referência em procedimentos minimamente invasivos.