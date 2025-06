Raffa Rarbbie brilha na Parada LGBTQIA+ de São Paulo em show histórico

Raffa Rarbbie fez história neste domingo durante a Parada LGBTQIA+ de São Paulo com uma apresentação emocionante e vibrante que encantou o público da Avenida Paulista. A artista subiu ao trio elétrico levando uma mensagem poderosa de amor, liberdade e empoderamento, em um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

“É um sonho realizado!”, celebrou Rarbbie, emocionada após o show. “Sempre sonhei em cantar pra esse público lindo, alegre, feliz! Dei todo o meu amor desde que soube desse show pra que esse momento fosse único, extraordinário e inesquecível!”

Com uma performance cheia de energia e emoção, Raffa entregou não apenas talento, mas também verdade. “Eu nasci pra levar Amor, Liberdade e Empoderamento através da minha Arte!”, afirmou. “Sou MUITO grata a Deus por essa oportunidade linda e abençoada, por Ele ter feito o extraordinário acontecer na minha vida!”

A artista também fez questão de agradecer ao apoio incondicional da família, do companheiro, da equipe e, principalmente, do público que acompanhou a apresentação com muita emoção: “Sou imensamente grata ao público que estava lá curtindo o show, chorando, sorrindo, sendo feliz e fazendo o outro feliz! Eles transformaram tudo em um momento ICÔNICO na minha vida e carreira!”

O visual de Rarbbie foi outro destaque. Ela surgiu deslumbrante, com um look exclusivo assinado pelo estilista Rafael Carneiro, que se inspirou em referências internacionais para criar um figurino impactante. O cabelo, em um loiro glow sueco impecável, foi obra da hairstylist Vanessa Oliveira. A preparação da pele ficou por conta dos renomados dermatologistas Dr. Fabiana Pedreira e Dr. Alessandro Alarcão, conhecido por cuidar da beleza de celebridades como Virgínia Fonseca, Leonardo e Poliana Rocha.

A participação de Rarbbie na Parada LGBTQIA+ de São Paulo entra para a história como um dos momentos mais simbólicos do evento, reafirmando sua voz como um símbolo de representatividade e potência artística no cenário nacional.