'Rumo ao Riso' leva palhaçaria terapêutica a hospitais

Transformar a atmosfera hospitalar com humor, música, literatura e escuta ativa é a missão do “Rumo ao Riso”, projeto de palhaçaria terapêutica que vem ganhando força em hospitais da Bahia e São Paulo desde seu lançamento em 2024. A iniciativa é idealizada pela atriz e risoterapeuta Gabi Roncatti, com produção de Erica e Fernanda Siccherolli e patrocínio da Blau Farmacêutica.

Inspirado em nomes como Patch Adams e em legislações internacionais, como a lei vigente em Buenos Aires que exige a presença de palhaços em hospitais, o projeto une conhecimento técnico e sensibilidade humana para impactar pacientes de todas as idades, seus acompanhantes e equipes médicas. As visitas acontecem seis vezes ao mês em hospitais previamente mapeados em São Paulo (3 vezes) e Bahia (3 vezes), sempre com uma equipe capacitada e abordagem acolhedora.

A risoterapia, uma das bases do projeto, é uma prática terapêutica que utiliza o riso como recurso para aliviar tensões, fortalecer vínculos e estimular o bem-estar físico e emocional. Estudos científicos mostram que rir promove a liberação de endorfinas, reduz os níveis de cortisol (hormônio do estresse), melhora a circulação sanguínea e até reforça o sistema imunológico. Quando integrada a presença ativa e afetiva, como propõe o Rumo ao Riso, essa ferramenta se torna ainda mais potente.

Além disso, o projeto aposta na música como instrumento de cuidado, utilizando frequências sonoras específicas para gerar estímulos positivos no corpo e na mente. Canções compostas especialmente para o projeto foram pensadas para objetivos distintos: há faixas com frequências que induzem ao relaxamento e ao sono (como 432Hz), outras que promovem energia e alegria (como 528Hz).

Toda a direção musical é assinada por Paulo Beck (banda 3030), com produção do multi-instrumentista Landau, que soma mais de 13 álbuns em sua trajetória. Já estão disponíveis nas plataformas digitais as músicas “Não Tenha Medo”, “Di o Cachorro Pula-Pula”, “Bom Dia”, “Rumo ao Riso” e a recém lançada “Sereira Serena”.

Outro pilar da iniciativa é a literatura. Durante as intervenções, é feita a entrega gratuita do livro infantil “Di, o Cachorro Pula-Pula”, escrito por Gabi Roncatti. A obra conta, em primeira pessoa, as aventuras de um cachorro carismático que ensina sobre amizade, superação e empatia, reforçando o vínculo emocional com o público infantil de forma lúdica e terapêutica. É possível acompanhar também o áudio book no Spotify para inclusão.

Com maquiagem suave, trajes minimalistas e o uso do nariz azul como símbolo da proposta acolhedora, o projeto que é composto quase todo por mulheres, também leva em consideração fatores como coulrofobia (medo de palhaços) e restrições alimentares dos pacientes. O cuidado está presente em cada detalhe, garantindo segurança emocional e inclusão em todos os atendimentos.

E porque não basta cuidar, é preciso também ser cuidado, a equipe do Rumo ao Riso passa por acompanhamento terapêutico após cada ciclo de visitas. Os atores, que muitas vezes testemunham histórias intensas e emocionantes nos corredores dos hospitais, contam com sessões de suporte psicológico e rodas de conversa como forma de acolhimento e preservação de sua saúde mental. O projeto entende que a empatia começa dentro da própria equipe.

Com uma equipe formada por atores especialistas em palhaçaria terapêutica, o Rumo ao Riso busca humanizar os espaços hospitalares e proporcionar conexões afetivas duradouras. “Acreditamos que o riso pode ser um agente de cura. Nosso palco é diferente, mas o efeito é profundo”, afirma Gabi. “Queremos continuar crescendo e levando esse cuidado para ainda mais pessoas em situação de vulnerabilidade emocional.”