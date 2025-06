Influencer Victória Villarim conta motivo de empreender no setor de beleza

CEO da Vicky Beauty, a influenciadora digital e ex-participante do reality show 'A Fazenda', da Record TV, Victória Villarim tem chamado atenção no universo do empreendedorismo, e agora ela está apostando em suplementos em formatos de gomas (Gummy) com um sabor adocicado e delicioso.

Victória revela o motivo de escolhido este setor para empreender: "Eu escolhi empreender no ramo da beleza porque sempre acreditei que cuidar de si mesma é um ato de amor. Desde nova, o universo da beleza fez parte da minha vida nos palcos, nas câmeras, na minha rotina. Mas foi quando entendi o impacto que a autoestima tem na vida de uma mulher, que tudo fez sentido".

"Não é só sobre um produto, é sobre transformar dias, resgatar a confiança, fazer com que cada mulher se olhe no espelho e se sinta bem com quem é", complementa a influenciadora digital.

A marca conta como três suplementos em formatos de gummies que de tão deliciosos até ajudam a matar a vontade de comer um doce. A Creatina em Goma Sabor Maçã Verde é uma opção mais prática e saborosa de suplementar a creatina diariamente.

Já o Our Secret Hair é suplemento composto por 12 vitaminas e minerais fundamentais para a boa saúde dos cabelos. E o melhor: você mastiga deliciosas gominhas sabor morango Não precisa de água para o consumo e dá para levar na bolsa.

E para quem quer ter uma boa noite de sono, a marca oferece a Melatonina em Goma Sabor Maracujá. A melatonina desempenha um papel crucial na regulação do ciclo circadiano, o relógio biológico que controla os períodos de sono e vigília.

Victoria Villarim revela também que sempre foi apaixonada pelo universo do autocuidado: "Cuidar de mim sempre foi um jeito de me conectar com minha força, minha essência e minha autoestima".

Por fim, a modelo ainda detalhou os seus segredos de beleza. "Suplementação, dieta, treino, aeróbico, boas noites de sono, skin care e qualidade de vida", conclui.