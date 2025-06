Vitinho fala sobre carreira e como lida com as pressões do sucesso: "Sou uma pessoa que segue muito a sua verdade"

Natural de Valença, no Rio de Janeiro, Vitinho iniciou sua trajetória musical ainda na infância, influenciado pelo pai. Começou a se destacar em 2008 como vocalista do grupo Disfarce e, em carreira solo, consolidou seu nome com sucessos como “Traição” e “Deixa Eu Te Tocar”. Ao longo dos anos, firmou parcerias com grandes nomes do gênero, como Ludmilla, Pixote e Sorriso Maroto.

Hoje, com mais de 2,3 bilhões de streams nas plataformas digitais, Vitinho se firma como um dos principais nomes do pagode atual. Faixas como “Sobrenome” somam mais de 200 milhões de streams — sendo 83 milhões apenas no YouTube —, enquanto “Deixa Eu Te Tocar” ultrapassa a marca de 200 milhões, com 60 milhões também só na plataforma de vídeo. Entre os lançamentos recentes, o cantor aposta no single “Não Te Mereço”, que vem sendo trabalhado como destaque do momento.

Mesmo com a visibilidade e os números expressivos, Vitinho afirma que não se deixa levar pela pressão externa. “Nunca me pilhei com isso. Eu sigo minha verdade e me empenho no meu trabalho. Faço questão de lançar músicas nas quais acredito, sem me prender a expectativas externas”, afirma. Ele diz estar aberto a evoluir, mas sem abrir mão de sua identidade artística.

Ao longo da carreira, o cantor também aprendeu a lidar com os bastidores da indústria e valoriza a autonomia nas decisões. Outro ponto que destaca é a relação com o público. “Minha relação com os fãs é direta. Tento responder sempre que posso. Eles acompanham meus lançamentos, ajudam a divulgar meus projetos e foram essenciais para eu chegar onde estou”, diz.

Vitinho fala sobre carreira e como lida com as pressões do sucesso (foto: Foto: Divulgacao)

Vitinho segue em fase de produção e planejamento de novos projetos. Entre os objetivos está expandir ainda mais sua presença dentro do pagode e explorar novos caminhos na música. “Tenho muitos projetos em mente. Quero crescer, inovar e continuar me conectando com quem acompanha meu trabalho. Acredito que o melhor ainda está por vir”, conclui.