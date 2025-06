Kátia Helena em ação: o Despertar da Felina segue expandindo

Após o sucesso do evento Felina Experience em 2024, a empreendedora, palestrante e treinadora Kátia Helena de Souza continua surpreendendo com sua energia contagiante visão ousada sobre o empreendedorismo feminino. Criadora do método Despertar da Felina, é reconhecida por conectar mulheres a partir de vivências reais e transformar eventos em experiências marcantes.

Em 2025, ela abraça um novo desafio: liderar uma obra de coautoria com o tema “inspiração”, reunindo relatos de mulheres que venceram medos, superaram limites e hoje utilizam suas vozes para provocar mudanças ao redor, tornando-se referência para outras. Como costuma dizer: “Cada ano é um novo desafio”, e ficar parada nunca foi uma opção.

Mesmo focada no projeto literário, ela não deixou os eventos de lado, muito pelo contrário. Kátia já confirmou o retorno do Felina Experience, “Cada ano me proponho algo novo. Ele vai voltar com mais força”, afirma.

A empreendedora e treinadora segue surpreendendo com sua criatividade e ousadia. Em 2025, lançou o Felinas Lifestyle, uma iniciativa voltada a mulheres que desejam ir além dos negócios. Elas querem viver experiências significativas, desfrutar de um tempo valioso ao lado de pessoas incríveis, em ambientes que unem leveza, presença e conexões reais.

Agora, Kátia se prepara para lançar uma nova experiência de alto nível: Caviar e Conexões, um evento exclusivo para mulheres. Neste novo encontro, as participantes serão conduzidas a uma imersão sensorial com degustação de diversos tipos de caviar, aprendendo sobre origem, textura, sabor e formas de apreciação. A experiência será harmonizada com vinho sofisticado, e o ambiente cuidadosamente pensado para proporcionar conexões verdadeiras entre mulheres únicas e poderosas.

“Não é só sobre eventos. É sobre criar atmosferas onde mulheres possam crescer se movimentar, construir conexões reais e sair de lá inspiradas e prontas para agir.

O Felinas Lifestyle é o meu convite para que elas vivam além da correria. É sobre qualidade, sobre presença e significado”, destaca ela.

Por onde passa, seja em palcos ou em rodas íntimas de mentoria, ela cativa. Sua habilidade de gerar conexão emocional com o público, somada à energia vibrante e ao magnetismo pessoal, tornou-se uma marca inconfundível.

Com o Despertar da Felina, abriu caminhos. Com o golfe, mostrou que networking pode ser leve. Com o livro, eterniza histórias. E com o Felinas Lifestyle, promove vivências que ressoam dentro e fora dos negócios, na vida e nas relações.

Se 2024 foi o ano da experiência, 2025 é o da inspiração. E, ao que tudo indica, 2026 será o da expansão. À frente de tudo isso, com coragem e visão estratégica, está ela, Kátia Helena de Souza.





Para saber mais acesse instagram.com/katiahelenadesouza_