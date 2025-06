Mirian Carter fala sobre seu look e experiência no Ascot Race, em Londres - (crédito: Divulgação)

A influenciadora digital Mirian Carter compartilhou detalhes de sua participação no tradicional evento Ascot Race, que marca a abertura do verão britânico. Para a ocasião, Mirian escolheu um chapéu exclusivo assinado pela chapeleira brasileira Graciella Starling, conhecida por suas criações para as principais personalidades do país e destaque nas colunas sociais do Brasil e de Portugal.

“Esse chapéu foi feito pela chapeleira mais famosa do Brasil, que veste as globais e assina peças únicas e sofisticadas. Ela esteve comigo aqui em Londres num evento e eu comprei alguns chapéus dela. Esse que usei no Ascot foi uma das minhas escolhas para a ocasião”, contou Mirian.

Para compor o look, Mirian elegeu um vestido leve e elegante da Prada, sapatos Jimmy Choo e bolsa da mesma grife. “Eu não gosto muito de estampas fortes, mas, como o Ascot marca a chegada do verão aqui na Inglaterra, quis usar algo leve e delicado, que traduzisse essa atmosfera tão especial e tão tradicional do evento.”

A influenciadora destacou, ainda, a experiência única de participar do Royal Enclosure, área restrita do Ascot destinada a membros e convidados especiais da aristocracia e da família real britânica. “Eu sempre frequento o Royal Enclosure, que é onde ficam os membros da aristocracia. Para entrar, é preciso ser indicado por duas pessoas e só assim comprar o ingresso. Dessa vez, quis ficar ao lado da família real, e foi realmente especial. Para ir ao restaurante, eles passavam pela minha área, tão perto que parecia que eu realmente fazia parte daquela atmosfera tão única e tradicional.”

Mirian relembrou o momento do desfile das carruagens, uma das partes mais aguardadas do evento. “Eu gosto de assistir à chegada da família real. A carruagem, toda de ouro, parece de outro século. É uma imagem impressionante e cheia de história. Nesse ano, havia convidados especiais, como um príncipe da Arábia Saudita e outras autoridades internacionais. Foi uma experiência diferente e muito marcante em relação aos anos anteriores.”