Pluralidades Talks dá voz ao Sul em ciclo itinerante pelo Brasil

O Instituto Negras Plurais, organização que atua desde 2024 na linha de frente das ações emergenciais nas regiões mais afetadas do Rio Grande do Sul, lança um novo projeto que amplia sua atuação em reconstrução e transformação social. O Pluralidades Talks, parte do ecossistema Pluralidades, estreia no dia 27 de junho, em São Paulo. O projeto que será itinerante, percorrerá diferentes cidades brasileiras com rodas de conversa sobre sustentabilidade, raça, gênero e ESG sob a perspectiva das comunidades negras, indígenas, LGBTQIA+ e periféricas.

Mais que uma resposta emergencial à crise climática e social, o Pluralidades é apresentado como um ecossistema vivo e estratégico, que propõe um novo modelo de reconstrução baseado no protagonismo dos próprios territórios afetados.

Em diálogo com a questão do impacto social, o Pluralidades Talks propõe “tirar o ESG do papel e da sigla”, trazendo para o centro do debate as práticas que já são realidade nas comunidades há gerações. O objetivo é ampliar o entendimento de sustentabilidade e responsabilidade social a partir das vivências de quem transforma a realidade com poucos recursos, mas muita potência. Ainda será apresentado um documentário inédito sobre as vivências das comunidades assistidas e ações do Instituto durante as enchentes de 2023 no Rio Grande do Sul.

A curadoria permanente do ciclo de conversas é composta por nomes com forte atuação comunitária e criativa como:

Caroline Moreira, empresária e fundadora do Instituto Negras Plurais, será a mediadora das conversas;

Cícero Souza, designer com foco em soluções sustentáveis a partir de resíduos;

Sara Zara, comunicadora social, ativista e influenciadora;

Dai Molina, estilista indígena e referência em moda ancestral.

Cada edição também contará com convidados especiais definidos de acordo com o tema e a articulação com lideranças locais.

Todos os recursos arrecadados com os eventos do Pluralidades Talks serão destinados integralmente à construção do Hub físico do ecossistema, localizado no Rio Grande do Sul. A estrutura pretende oferecer suporte permanente às ações de enfrentamento à desigualdade e aos impactos das enchentes, fortalecendo redes de solidariedade e inovação comunitária.

Interessados em apoiar o projeto podem entrar em contato diretamente com o Instituto Negras Plurais e somar forças ao movimento.

O evento acontece no dia 27 de junho, às 19h, na rua Norma Pieruccini, Barra Funda, São Paulo.