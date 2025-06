Ghabi inaugura temporada de shows intimistas com repertório internacional

Após um período de imersão artística fora do país, Ghabi retorna ao Rio de Janeiro para uma série de apresentações que celebram sua trajetória e as novas influências adquiridas em solo internacional. A cantora dá início a uma temporada de shows intimistas durante o inverno, com repertório especial e encontros semanais no Zouzou, espaço recém-inaugurado no Rio Beach Club.

Nos últimos dois anos, Ghabi percorreu diferentes cidades — como Miami, São Paulo, República Dominicana e Porto Rico — em um movimento que ampliou suas vivências musicais e consolidou sua atuação fora do Brasil. “Tenho trabalhado muito na minha carreira internacional, viajado bastante, estudado, buscando novas referências e bebendo de novas fontes”, compartilha. “Apesar disso, o público do Rio, que me acompanha desde o começo, já vinha me pedindo esse reencontro. E eu também sentia essa vontade”, completa.

Atendendo ao chamado dos fãs, a artista desenhou uma proposta mais próxima e afetiva: shows menores, com atmosfera aconchegante e liberdade artística. No repertório, ela mistura clássicos do pop, canções que marcaram sua caminhada e interpretações inéditas de faixas que passaram a compor seu universo musical a partir das experiências recentes no exterior.

“Eu quis criar um espaço de troca, de calor, de reencontro mesmo. Serão shows menores, com uma proposta mais livre, onde eu possa trazer também um pouco do que tenho experimentado lá fora”, explica Ghabi. “É uma forma de dividir esse novo momento e permitir que o público participe do processo”, complementa.

O palco escolhido para esse reencontro também carrega significado. O Zouzou, localizado no deck do canal do Rio Beach Club, é um local simbólico para Ghabi, que já viveu momentos marcantes por lá. “Foi uma casa que me acolheu muito no início da minha carreira. Fiz shows memoráveis, especialmente para a Rádio Mood. Quando vi o novo espaço, lindo, à beira do canal, senti que era o cenário ideal para esse retorno”, conta.

Com apresentações programadas até agosto, a temporada promete noites de conexão profunda, sonoridade refinada e emoção à flor da pele — um convite ao reencontro com a artista e com tudo o que ela representa.