Renata Pretti e Shyrly Masson lançam programa de TV sobre festas

Renata Pretti, criadora do perfil @loucaporfestas — o mais influente do mercado de festas e eventos no Instagram, com mais de 1,2 milhão de seguidores — está à frente de um novo e ambicioso projeto ao lado de Shyrly Masson Christofoletti, CEO do Grupo Lush, holding que reúne empresas de locações, buffets, restaurantes, importadoras de vinhos, entre outros segmentos ligados ao universo das celebrações.

Juntas, elas comandam um programa de televisão exibido em 199 países, que rapidamente conquistou o público internacional e se tornou o queridinho de estrangeiros apaixonados por festas e eventos. A atração vai ao ar três vezes por semana e mistura entretenimento, informação e tendências, reunindo empresários do setor para bate-papos descontraídos, além de dicas práticas e um quadro de gincana, no qual um decorador convidado tem apenas 35 minutos para montar uma decoração completa.

O sucesso também se reflete no ambiente digital. O programa é transmitido no YouTube para o público brasileiro e, em apenas 15 episódios, já conquistou mais de 16 mil seguidores na plataforma. A produção tem recebido elogios de artistas, influenciadores e grandes nomes do setor de eventos, consolidando-se como uma referência inovadora e inspiradora para quem vive — e celebra — o mercado de festas.