Luciane Vaz revela truques de styling para arrasar com vestido de seda - (crédito: Redes Sociais)

A influencer de moda Luciane Vaz compartilha suas dicas infalíveis para criar looks leves, estilosos e sofisticados com uma das peças-chave: o vestido de seda.

Segundo Luciane, o vestido de seda é indispensável no guarda-roupa. “Escolha modelos com mangas bufantes, cores vibrantes como coral, azul royal ou verde-limão, e recortes estratégicos que valorizem o corpo. É a combinação perfeita entre conforto e elegância”, explica.

Outra aposta certeira é o slip dress, aquele modelo mais reto e fluido, que combina perfeitamente com os dias quentes. “O segredo está nos acessórios. Colares em camadas, bolsas coloridas e brincos grandes transformam o visual em poucos segundos”, afirma Luciane.

Para um toque despojado, ela indica um truque que conquistou o coração das fashionistas: combinar o vestido de seda com tênis. “O tênis branco deixa o look delicado, enquanto o chunky dá um ar urbano e moderno. É ideal para passeios durante o dia ou até para um almoço com amigos.”

E para quem busca um visual ainda mais fresco e feminino, Luciane aposta na combinação com chinelos ou rasteirinhas. “É prático e ao mesmo tempo charmoso. Um vestido de seda com uma rasteira dourada, por exemplo, é perfeito para uma tarde à beira-mar ou um jantar ao pôr do sol.”

Com essas dicas de Luciane Vaz, fica fácil desfilar por aí com leveza, estilo e aquele brilho de verão que só a seda sabe proporcionar.