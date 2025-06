Clareou lança "Atemporal Vol. 04" com participações especiais

O grupo Clareou anuncia o lançamento do EP Clareou Atemporal Vol. 04, previsto para o dia 27de junho em todas as plataformas digitais. Com músicas inéditas e participações de peso, o novo volume reforça o sucesso do projeto Atemporal, que vem valorizando a essência do pagode romântico.

Entre os destaques, duas faixas chamam atenção: “Saudade Acumulada / Rota Errada”, comparticipação do cantor Milthinho, e “Entrego Tudo / Tem Alguém Sobrando”, que traz Suel dividindo os vocais com o grupo. As colaborações prometem emocionar os fãs e ampliar ainda mais o alcance do projeto.

Completando o repertório, o EP também traz as canções “Sempre Te Amar” e o medley “Errei, Fui Moleque / Posso Te Chamar de Mô”, mantendo a proposta do projeto: lançar músicas inéditas com a identidade característica do Clareou, unindo romantismo e a pegada envolvente que consolidaram o grupo no cenário nacional.

“Esse projeto tem uma pegada muito especial, porque a gente aposta em músicas inéditas com a nossa essência, mas com aquela vibe de pagode raiz que a gente ama. Ter o Milthinho e o Suel com a gente nesse volume é motivo de muita alegria. As músicas ficaram lindas e estamos ansiosos para mostrar tudo para o público”, comenta Branco, vocalista do grupo.

Formado por Branco (voz), Anderson Mendonça – o Buiu (pandeiro), Fernando Mellete (tantan)e Juninho de Jesus (banjo), o Clareou segue reforçando sua relevância no cenário do samba e pagode. Após sucessos como “Marra de Durão”, “Só Penso no Lar” e os volumes anteriores do projeto Atemporal, o grupo continua a oferecer trabalhos que unem inovação, emoção e a forçado pagode romântico.

O EP Clareou Atemporal Vol. 04 estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 27 de junho.