Influenciador Luiz Senna mobiliza milhares de pessoas com Ekballo Movement

Com apenas 19 anos, Luiz Senna tem se destacado na web como influenciador digital. Além disso, também é um líder cristão e fundador do Ekballo Movement, um movimento interdenominacional que une evangelismo e impacto social.

Natural de Brasília e criado em um lar cristão, Luiz enfrentou situações difíceis na infância, como abuso sexual, o que resultou em crises emocionais durante a adolescência. Aos 13 anos, teve uma experiência pessoal com a fé cristã que mudou sua trajetória. Morando no Rio de Janeiro desde a adolescência, Luiz iniciou sua carreira artística no cinema, mas foi nas redes sociais que ganhou notoriedade.

Os vídeos do influencer com mensagens sobre fé, cura interior e propósito já alcançaram mais de 1 bilhão de impressões em 102 países.

Apesar de conviver com a Doença de Crohn, uma enfermidade inflamatória crônica, Luiz mantém sua rotina de ministério e evangelismo. Ele é também fundador da Ekballo School, escola que já formou centenas de missionários.

O Ekballo Movement, criado após seu diagnóstico, tem como foco principal a redução dos índices de suicídio, depressão e uso de drogas entre jovens. Entre os resultados já alcançados pelo projeto estão:

- Redução de até 98% nos casos de suicídio entre participantes;

- Queda no consumo de álcool e entorpecentes;

- Apoio emocional contínuo por meio de cuidado pastoral;

- Conferências sustentáveis e organizadas — como a última, elogiada pela PM de SP pela limpeza e organização.

Próximo evento

O próximo ato público do Ekballo acontece no dia 27 de junho, em frente ao Shopping Center 3, novamente na Avenida Paulista.

A expectativa é reunir mais de 20 mil jovens em uma tarde de fé, adoração e manifestações religiosas.