Larissa Barbosa comemora indicação de curta ao Prêmio Grande Otelo 2025

Dirigido, roteirizado e montado por Larissa Barbosa, o curta 'O lado de fora fica aqui dentro' é um dos finalistas do Prêmio Grande Otelo 2025, uma das mais importantes premiações do audiovisual brasileiro. Produzido pela Moringa Filmes, o trabalho estabelece um paralelo entre o processo de gentrificação que ocorre atualmente em Belo Horizonte e as práticas higienistas que marcaram a fundação da capital mineira.



A narrativa resgata a história de Maria do Arraial, também conhecida como Maria Papuda, mulher negra que foi despejada de sua casa na antiga região conhecida como Curral Del’Rey sem qualquer aviso ou indenização, para dar lugar à construção da nova capital, Belo Horizonte.

“Esse filme nasceu de um desejo de olhar para a cidade com outros olhos. Olhos interessados na relação da população negra com o território, que é constantemente colocada à margem — como foi Maria do Arraial e como é, ainda hoje, a juventude negra das periferias”, destaca Larissa Barbosa.

“Ser finalista do Prêmio Grande Otelo com meu primeiro curta me emociona profundamente. É como se essa história, tão enraizada no meu território, agora ganhasse espaço para dialogar com outras narrativas semelhantes, infelizmente fundadoras do nosso país.”

O curta conta com elenco, equipe e artistas locais e já foi exibido em importantes festivais, como a Mostra de Cinema de Tiradentes, Curta Kinoforum, Festival de Cinema Guarnicê, Festival de Cinema de Vitória e Olhar de Cinema. Foi laureado com o Prêmio Itaú Cultural Play e o Prêmio Edina Fuji, no 18º Festival Visões Periféricas (Mostra Fronteiras Imaginárias). Recebeu ainda Prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante Curta Nacional e Menção Honrosa do Júri Técnico no Festival Guarnicê, além de Melhor Filme Júri Técnico na Mostra Cinema e Negritude, do 31º Festival de Cinema de Vitória.

A diretora Larissa dividiu todas as etapas do filme com Ana Clara Martins, que assina a direção de fotografia, além da produção e montagem. As duas celebram com orgulho o reconhecimento do trabalho.

“O lado de fora fica aqui dentro foi feito por muitas mãos, mas eu e a Larissa estivemos em todas as etapas, da captação à finalização. Sabemos o quanto o orçamento era limitado e quanto do nosso tempo foi dedicado simplesmente porque acreditávamos nesse projeto. Ver essa história alcançar tantas pessoas é às vezes inacreditável, mas profundamente recompensador. Sentimos que esse reconhecimento vem do diálogo verdadeiro que conseguimos estabelecer com o público”, afirma Ana Clara.