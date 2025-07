Netinho Lins transforma entretenimento do Nordeste em vitrine nacional

Por trás do São João do Nordeste e do Festival de Parintins, na Amazônia, e de ativações grandiosas de marcas nos maiores eventos culturais do país, está um nome que vem ganhando cada vez mais protagonismo nos bastidores do entretenimento nacional: Netinho Lins.

Empresário visionário, comunicador nato e CEO do Grupo DuBem, Netinho se consolidou como uma ponte estratégica entre o Brasil profundo e as maiores marcas e plataformas de mídia do país.

E sua atuação não para nos palcos ou nas ativações de marca. Em 2025, ele assina a idealização do projeto “São Julhão — O Nordeste em Festa”, um documentário original com sete episódios, coproduzido com a Globoplay, que levará as festas juninas de uma forma inédita para a tela — colocando o Nordeste no centro da programação nacional com protagonismo, emoção e identidade cultural.

Aos 36 anos, com duas décadas de estrada no setor, Netinho tem sua trajetória marcada pela coragem, criatividade e fé. Nascido na Paraíba, começou a trabalhar ainda adolescente, passou pela faculdade de Direito, viveu a música como cantor de forró e encontrou nos bastidores o seu verdadeiro palco: o de conectar sonhos, cultura e oportunidades com estratégia e coração.

Como produtor e articulador, foi o responsável direto pela contratação de grandes nomes da música para as festas juninas da região em 2025, como João Gomes, Xand Avião, Wesley Safadão, Dorgival Dantas, Henry Freitas, Natanzinho, Léo Foguete, Jorge de Altinho, Flávio José e o projeto Avontade (com Zezo, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada) — reforçando o compromisso de unir tradição e modernidade em espetáculos que honram o DNA nordestino com estrutura de primeira linha.

À frente do Grupo DuBem, Netinho comanda um ecossistema de multientretenimento que desenvolve projetos de impacto, experiências de marca, ativações culturais e produções audiovisuais. Sua atuação já levou grandes patrocinadores a eventos icônicos em Campina Grande, Caruaru, Mossoró, Natal, Maceió, Patos, Petrolina e ao Festival de Parintins, no Norte do país — sempre com propostas inovadoras e respeitando as raízes locais.

Religioso, guiado por valores sólidos e por uma profunda ligação com sua origem, Netinho acredita no poder de fazer o bem e na transformação social através da cultura. Seu nome se tornou sinônimo de confiança, profissionalismo e entrega — e sua visão é simples, mas poderosa: levar o que o Brasil tem de mais bonito para o maior número de pessoas possível.