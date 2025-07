Lavínia Vlasak fala sobre irritabilidade no climatério e como lidar

A atriz Lavínia Vlasak, de 49 anos, abriu o jogo sobre as mudanças que tem enfrentado no climatério, fase que antecede a menopausa. Em participação no canal Conexão VivaBem, no YouTube, ela relatou que percebeu um aumento significativo da irritabilidade.

“Tem uma coisa que me enlouquece, uma irritabilidade muito grande, e já é um sintoma da menopausa. Antes, eu achava que era TPM, mas agora sinto que é a menopausa. São pequenas bobagens que me irritam”, contou a atriz. Ela ainda revelou que, mesmo se considerando uma pessoa tolerante, tem sentido uma impaciência incomum. “Me dá vontade de distribuir uns sopapos, mas me seguro. Isso me estressa bastante”, desabafou.

A médica e pesquisadora Isabel Martinez explicou que essas alterações emocionais são comuns no climatério. “A queda dos hormônios afeta neurotransmissores como serotonina e dopamina, que regulam as emoções. Por isso, a mulher pode ficar mais sensível, chorosa ou impaciente”, detalhou.

Para amenizar os sintomas, Isabel recomenda práticas como exercícios físicos regulares, manter uma rotina de sono saudável e buscar apoio em grupos especializados, como o Climex Club. Além disso, aconselha a consulta médica para avaliação da terapia hormonal, caso os sintomas sejam intensos, sempre com acompanhamento individualizado.

Sobre o climatério, Isabel explicou que é um período de transição que pode durar anos, marcado pela queda do estrogênio e por sintomas como ondas de calor, insônia, ressecamento vaginal e queda de libido. A menopausa, explicou, é a última menstruação, confirmada após 12 meses sem sangramento, representando a “linha de chegada” desse processo. A médica ainda lembrou da classificação das fases do ciclo reprodutivo feminino, que ajuda a orientar os cuidados de saúde em cada etapa dessa jornada.