Dra. Henriette Brigagão é a maior referência feminina da advocacia brasileira

Henriette Brigagão é, hoje, a advogada mais conhecida do Brasil. Com 18 anos de atuação na área trabalhista, ela construiu uma trajetória que ultrapassou os limites do escritório e alcançou milhões de brasileiros por meio da comunicação clara e da capacidade de traduzir o Direito para o cotidiano.

À frente de um escritório com 40 colaboradores e processos em todas as regiões do país, também realiza atendimentos virtuais para brasileiros que vivem no exterior. Entre as demandas jurídicas, ela se divide na vida de mãe. É mãe de Gabi e Antônio e é casada com o ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho.

Em 2024, foi eleita a advogada digital número 1 do Brasil, reconhecimento que refletiu o alcance e a influência conquistados nas redes sociais, onde soma mais de 3 milhões e meio de seguidores em suas redes sociais. Seus vídeos, que abordam temas como demissão por justa causa, estabilidade da gestante e verbas rescisórias, são amplamente compartilhados e ajudam a aproximar o Direito da realidade de quem mais precisa.

Alta, loira e com estilo marcante, Henriette incorporou os óculos como parte da sua imagem profissional. A identidade visual construída ao longo dos anos inspirou a criação da própria marca de maquiagens e óculos, pensada para mulheres que se identificam com sua forma de se comunicar e se posicionar. “Minha rotina nas redes sempre foi muito orgânica. Quando comecei a aparecer me maquiando e usando meus óculos, percebi que aquilo, além de funcional, comunicava uma identidade. Muitas mulheres se viam naquela imagem. Foi daí que decidi desenvolver uma linha própria, que traduzisse essa conexão”, como conta Henriette.

Foto: Dra. Henriette Brigagão usando óculos de sua coleção pessoal (Acervo)

Além do trabalho jurídico, ela atua como mentora de advogados em início de carreira, orientando sobre estrutura profissional e conduta ética. Em 2025, estreia um quadro fixo sobre defesa do consumidor no Jornal do SBT, ampliando sua presença na mídia e reforçando o compromisso com a informação acessível.

A frase que se tornou marca do seu trabalho, “Pessoas bem orientadas não são passadas para trás”, resume a proposta que sustenta sua atuação: orientar antes que o problema aconteça.

“Chegar até aqui foi um processo de entrega e constância. Meu papel não é apenas advogar, é garantir que o conhecimento jurídico chegue onde realmente faz diferença”, conclui Henriette Brigagão.