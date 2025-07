Naldo sonha com Chris Brown e Will Smith em seu show no RJ - (crédito: Reprodução: Instagram)

Sim, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite... Naldo Benny, por exemplo, confessa que chegou a sonhar com participações internacionais pra lá de especiais, de nomes como Chris Brown, Will Smith e Michael Jordan em seu show, que acontecerá no dia 05 de julho, em Búzios.

O cantor, é será uma das atrações do projeto "O Som Que Anda", que acontece na Praça do Inefi, com entrada gratuita e shows também de outros artistas, incluindo Tiee e Trevo13.

“Estou preparando um show inspirado no meu projeto novo, “Casa do Naldo”, que reúne regravações de grandes hits, e músicas de autoria própria como é “Você Sempre Vem " e"Sensível ", que estão chegando ao público, com milhões de plays nas plataformas. E agora estamos trazendo isso para os shows.

Então a grande novidade é que vai ter também pagode do Naldo neste show. Além dos grandes hits, que são eletrizantes e fazem a galera dançar e se jogar. Vai ter muita música boa e muito alto astral”, promete o artista.

Outra surpresa de sua apresentação, ficará por conta da participação do seu filho, MC PJ. “Logicamente que se tivesse tempo, se desse, traria também algumas participações internacionais como o Chris Brown, Will Smith e Michael Jordan (risos). Mas teremos a participação do MC PJ e será um show inesquecível, tenho certeza!”, brincou Naldo, que falou sério ao ressaltar a importância de projetos como “O Som Que Anda”, que leva programação cultural gratuita para o público.

“Acho que esse projeto merece aplausos. É muito bacana essa iniciativa de levar música gratuita para a galera, e estou muito feliz! Quero muito retribuir para a galera em cima do palco toda essa alegria que eles sempre levam para o show. Antes da fama, frequentei muitos shows gratuitos.

É muito inspirador para um garoto poder ver de perto algo de um grande artista no palco. Esses incentivos a cultura, de levar shows gratuitos colocando o artista de uma forma mais acessível ao povo, é muito válido. Curti muito!”, concluiu.

"O Som Que Anda" é um projeto que leva cultura e lazer para diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, promovendo shows gratuitos com o objetivo de fortalecer a relação entre comunidade, cultura e políticas públicas.

Além de Naldo, o evento em Búzios terá Tiee com sua roda de samba e Trevo13 representando a nova geração do pagode. O evento começa às 16h e a apresentação de Naldo está marcada para às 21h30, segundo o site da prefeitura de Búzios.