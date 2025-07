Luan Santana leva "Ao Vivo Na Lua" ao Rio de Janeiro e surpreende fãs com anúncio de novo projeto

Ontem, 5 de julho, a Farmasi Arena serviu de cenário para um registro histórico de Luan Santana, que apresentou o espetáculo “Luan Ao Vivo Na Lua” para milhares de pessoas. Vale ressaltar que os ingressos se esgotaram no primeiro dia de abertura das vendas, há três meses.

Famosos como Tília, Larissa Manoela, acompanhada do marido André Luiz Frambach, o jogador do Flamengo, Allan Souza, e o apresentador do canal “Aqueles Caras”, Ramon Rocha, prestigiaram o artista.

Durante a apresentação de quase duas horas, o cantor anunciou, no palco da Farmasi, que seu novo projeto audiovisual já tem data marcada. Luan mostrou no telão uma imagem em que aparece de costas, sentado em uma cadeira de diretor, com destaque para o símbolo da letra S, da clave de sol, que foi sua marca registrada no início da carreira — dando indícios de que o projeto será realmente voltado para regravações, como as fãs estão prevendo. Luan Santana completa 18 anos de carreira em agosto.

No repertório, grandes hits como “Clone”, “Dona”, “Parece”, “Meio Termo”, “Certeza”, “Deja-Vu”, “Aluga-se”, “Morena”, “Vingança”, “Abalo Emocional” e “Deus é Muito Bom” ganharam coro de uma plateia em êxtase. Sucessos antigos como “Escreve Aí”, “Incondicional”, “Chuva de Arroz”, “Eu, Você, o Mar e Ela”, “Tanto Faz” e “Dia, Lugar e Hora” completaram o setlist.

Vídeos: Paulo Paixão / Divulgação Caldi