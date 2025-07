Cantora Patricia Ribeiro expõe drama após uso de silicone industrial

A cantora trans Patricia Ribeiro, conhecida por sua trajetória internacional e talento musical, fez um desabafo bombástico e comovente ao relembrar o drama vivido após o uso de silicone industrial. Em um relato forte e repleto de imagens impactantes, a artista revelou que esteve à beira da morte em decorrência das complicações causadas pela substância, considerada altamente perigosa pela comunidade médica.

A revelação veio à tona após Patricia assistir a uma entrevista entre Maya Massafera e a ex-BBB Ariadna Arantes, em que Maya mencionou a intenção de utilizar PMMA, um composto polêmico e de alto risco, semelhante ao silicone industrial.





Cirurgia de urgência e risco de morte

Segundo Patricia, o uso da substância resultou em uma verdadeira batalha pela vida. “Foram mais de 10 horas de cirurgia. Fiquei anêmica, tive que ser levada de urgência para um hospital privado no centro de São Paulo. Achei que iria morrer no Brasil”, desabafou. A cantora ainda precisou passar por mais de cinco transfusões de sangue. “Vi a morte à minha frente”, completou.

A cirurgia de retirada do produto foi realizada no mesmo período em que Andressa Urach também enfrentava complicações gravíssimas após o uso de hidrogel, em 2014, em um caso que ganhou repercussão nacional. “A cirurgia para a retirada é dolorosa e muito delicada, até porque o produto é difícil de ser removido totalmente”, explicou Patricia.

Alerta e apelo à nova geração trans

Comovida, Patricia usou sua história como alerta para outras mulheres trans que, em busca de uma estética idealizada, possam se arriscar em procedimentos perigosos. “Não aconselho ninguém a aplicar tais substâncias. Elas causam lesões gravíssimas e o resultado pode ser devastador”, afirmou.

Ela reforçou o apelo: “Façam todos os procedimentos estéticos e cirúrgicos com profissionais especializados. Não cometam as loucuras que fiz no passado. A nossa vida e a nossa saúde não têm preço.”

Repercussão

A fala da artista repercutiu nas redes sociais e reacendeu um debate urgente sobre os padrões de beleza, a pressão estética enfrentada por pessoas trans e a falta de acesso a procedimentos seguros. Patricia, que já foi premiada com dois discos de ouro em Portugal, tenta agora usar sua visibilidade para conscientizar e proteger vidas.

“Eu temo pela minha vida. Foi terrível. Mas espero que meu relato possa salvar outras”, finalizou.

Entenda os riscos do PMMA e silicone industrial

O PMMA (polimetilmetacrilato) e o silicone industrial são substâncias não aprovadas para uso estético em grandes quantidades e podem causar deformações, infecções e até risco de morte. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já emitiu diversos alertas sobre os perigos dessas substâncias, especialmente quando aplicadas por profissionais não habilitados.