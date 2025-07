Isaías Saad rompe silêncio criativo e lança projeto inédito com grandes colaborações do gospel - (crédito: @jorgebiancooficil)

Considerado uma das vozes mais potentes da música gospel no Brasil, Isaías Saad está de volta. Após dois anos sem apresentar trabalhos inéditos, o cantor lança nesta terça-feira (9/7) o aguardado projeto “Altar Invisível”, um álbum que simboliza uma nova fase em sua trajetória espiritual e musical.

Isaías ficou conhecido nacionalmente ao emplacar sucessos como Ousado Amor — que ultrapassa a marca de 500 milhões de visualizações no YouTube — e Bondade de Deus, com mais de 300 milhões. Agora, o artista promete entregar uma experiência ainda mais profunda de adoração. “Foram meses de oração, espera e trabalho. O que era invisível, agora se tornará visível”, declarou emocionado o cantor, que soma mais de 2,8 milhões de seguidores nas redes sociais.

Com canções autorais e participações especiais, Altar Invisível traz como destaque o dueto com a cantora baiana Sued Silva, que também assina a canção Existe Vida Aí, uma das mais regravadas da história do gospel. “Não há nada mais verdadeiro do que cantar ‘Santo’. Estamos aqui na Terra entoando a mesma canção do céu”, disse Sued.

O álbum ainda conta com a participação do grupo Morada, da FHOP Music e do cantor Guilherme Batista, nomes de peso no cenário da adoração contemporânea. Segundo Isaías, o projeto nasceu de um período de intensa busca espiritual e promete tocar o coração de quem ouvir. “Fui curado durante o processo de produção. Coloquei meu coração inteiro nesse trabalho”, afirmou.

Gravado em locações que reforçam a atmosfera espiritual proposta, o álbum chega acompanhado de videoclipes com direção de Hananiel Eduardo, renomado produtor musical do segmento gospel. A primeira faixa já estará disponível em todas as plataformas digitais a partir de amanhã.