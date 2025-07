Miss Bela São Paulo faz preenchimento no bumbum para corrigir imperfeições

Miss Bela São Paulo, Valentina Miranda realizou novo procedimento estético com médica Dra. Paola Telles para corrigir as imperfeições do bumbum, como celulites e estrias. Ela, que optou por aplicação de PMMA, já havia feito outros tratamentos, mas sem o sucesso esperado.



"Fiz preenchimento com PMMA. Depois de ter feito uma lipoaspiração com enxerto no glúteo e meu glúteo não ter ficado perfeito, ficou com umas ondulações. Não ficou num formato assim, bonito. Depois disso, eu fiz também o tratamento de aplicação de enzimas, o que não resolveu, só piorou o resultado. Foi então que eu decidi fazer o PMMA", conta a influenciadora.

Valentina está satisfeita com o resultado. Ela diz que o bumbum está durinho e com mais alguns centímetros. "Agora, meu bumbum tá perfeito, redondinho, com uma curvatura maravilhosa. O PMMA resolveu o meu problema. E como é uma substância que o corpo não absorve, ele vai estar sempre ali no mesmo lugar certinho, bonitinho. Vou estar envelhecendo e o meu bumbum vai continuar bonito. E eu estou extremamente satisfeita com o resultado e meu bumbum aumentou de 104 cm para 111 cm", relata.