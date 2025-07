Natalia Deodato fala sobre vitiligo e desmistifica mitos

Natalia Deodato, ex-participante do Big Brother Brasil 22 e atualmente no ar em De Férias com o Ex Celebs, voltou a falar sobre o vitiligo — condição que tem desde criança e que a tornou a primeira e única participante do BBB com a doença visível na pele. Usando sua visibilidade, ela tem se posicionado para combater o preconceito e a desinformação.

“Até hoje, muita gente me pergunta se vitiligo é contagioso. E a resposta é não. Não passa pelo toque, pelo abraço, nem por nenhum tipo de contato. É uma condição autoimune, e eu convivo com ela desde muito nova. Já escutei muita coisa dolorosa por ignorância das pessoas, principalmente na escola. Acho que a única forma de mudar isso é falando abertamente”, diz Natalia.

Sobre a possibilidade de cura, ela também esclarece: “Não existe cura para o vitiligo. Tem tratamentos que ajudam a estabilizar ou recuperar parte da pigmentação, mas é um processo longo, que varia muito de pessoa pra pessoa. Eu mesma já tentei alguns, mas percebi que o mais importante era me aceitar. Hoje, não fico mais refém disso. Cuido da minha saúde, mas não fico buscando esconder algo que faz parte de mim.”

Natalia também reforça que seu objetivo é mostrar que é possível ter autoestima e espaço mesmo fugindo dos padrões. “Por muito tempo, achei que minha pele era um problema. Demorou até entender que ela só é diferente. E tá tudo bem. O vitiligo faz parte da minha história, mas não me define. Me define quem eu sou, o que eu faço, a forma como trato as pessoas. Quero que meninas e meninos que têm vitiligo se enxerguem e saibam que não estão sozinhos.”

Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Natalia tem se tornado uma referência de representatividade, e recebe diariamente mensagens de apoio e identificação. “Acho que a visibilidade ajuda. Quando me veem na TV ou na internet e percebem que eu continuo vivendo, amando, trabalhando, acho que isso inspira de alguma forma. E esse é o maior retorno que eu posso ter.”