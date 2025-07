Mariana Lewis destaca série com Claudia Alencar e comemora novo trabalho

Mariana Lewis é uma atriz que se destaca dentro e fora do Brasil, acumulando diversos prêmios como “Melhor Atriz” em importantes festivais internacionais. Uma prova de seu talento é ela ser a primeira brasileira a ingressar na Guildhall School of Music & Drama, em Londres, onde vive atualmente. Recentemente esteve ao lado da renomada Cláudia Alencar na produção brasileira “Rainha Lear” e neste momento comemora novos trabalhos na Inglaterra.

Em “Rainha Lear”, Mariana dá vida ao papel de Cordélia, a filha mais nova da Rainha, interpretada por Cláudia. O projeto é uma adaptação da obra King Lear, de Shakespeare, com versão idealizada por Quentin Lewis, pai de Mariana e também editor e diretor do Canal Demais - produtora responsável pelo projeto.

Mariana conta que trabalhar em “Rainha Lear” foi uma experiência incrível.

“Contracenar com talentos como Claudia Alencar, Aline Azevedo, Ciça Mamede e todo o elenco foi um privilégio.”, relata.

A atriz ainda contou sobre os desafios dos bastidores: “O processo foi desafiador, especialmente por ter sido filmado 100% em chroma key. Muitas vezes, gravávamos sozinhos, andando em esteiras com ventiladores simulando o vento, imaginando todo o cenário virtual. Foi um exercício intenso de concentração e criatividade”, relembra.

Mostrando cada vez mais ser uma jovem multifacetada, a atriz lançou recentemente o livro “O Orfeu de Londres” em parceria com seu pai, Quentin Lewis. A obra aborda a vida de Handel, um imigrante alemão que, em meio à xenofobia de Londres do século XVIII, enfrentou hostilidade, isolamento e falência antes de revolucionar a música inglesa.

No atual momento da carreira e vivendo na Inglaterra, ela revela que seus novos passos estão acontecendo. Mariana conta que acabou de assinar um contrato de 18 meses para uma produção teatral em Londres. “É uma oportunidade incrível de participar de uma superprodução ao vivo baseada em uma franquia famosa de Hollywood, estou muito animada!”, afirma.

Essa não é a primeira vez que a artista se apresenta no teatro da Inglaterra. Neste mesmo ano, ela subiu aos palcos do Silk Street Theater, teatro localizado no prestigiado Barbican, centro cultural e artístico de Londres. A jovem atriz integrou o elenco da peça "The Winter's Tale", de William Shakespeare, montagem que faz parte de seu currículo acadêmico.

Agora, visivelmente feliz e com as expectativas em alta, ela compartilha a imensa alegria em poder, mais uma vez, pisar no palco por lá, onde vive. Um retorno aguardado com grande entusiasmo. “Tenho certeza de que será uma experiência única e estou muito empolgada com o que vem por aí, tanto aqui fora quanto no Brasil.”, finaliza.