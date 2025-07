Após término, MC Daniel compartilha momento com o filho e família

O cantor MC Daniel emocionou seus seguidores neste domingo (13/7) ao compartilhar registros ao lado da família, apenas um dia após a confirmação do fim do relacionamento com Lorena Maria. A publicação no Instagram reforçou a importância dos laços familiares em meio a momentos difíceis.

Nas imagens publicadas, MC Daniel aparece ao lado do filho Rás, de seu pai Christian (também avô do pequeno), e de seu irmão Gustavo. “Em tempos difíceis, a família é a paz e o abrigo onde buscamos força”, escreveu o funkeiro na legenda, evidenciando o apoio que tem recebido de seus entes queridos.

Um dos vídeos mostra MC Daniel deitado com o filho após uma sessão de ioga, momento de carinho que comoveu os fãs. O pai do cantor também deixou um recado afetuoso nos comentários:

“Vejo sua luta no trabalho e o amor com que cuida da família. Cada vez mais orgulhoso da pessoa que você é. Te amo, filho. Deus te abençoe e proteja sempre!”, declarou Christian.

A mãe de MC Daniel, Daniela Amorim, também fez questão de expressar sua admiração pelo artista:

“Que Deus te abençoe, filho! Você tem uma história de vida linda! Mudou com muito trabalho e dedicação a nossa realidade de vida. Te amamos muito!”

MC Daniel e Lorena Maria anunciaram fim do namoro

O término de MC Daniel e Lorena Maria foi confirmado no sábado (12/7), surpreendendo os fãs do casal. Os dois assumiram publicamente o relacionamento em agosto de 2024 e, pouco tempo depois, revelaram que estavam esperando o primeiro filho juntos.

A relação foi acompanhada de perto pelo público nas redes sociais, e o nascimento de Rás marcou um novo capítulo na vida do cantor, que tem se mostrado um pai presente e dedicado.

Foto: Instagram