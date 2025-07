Dona Ruth quebra o silêncio no Fantástico e rebate acusações de Murilo Huff

Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, falou pela primeira vez em rede nacional neste domingo (13), durante entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo. A exibição marca o primeiro posicionamento público da avó materna de Léo, de 5 anos, após a Justiça conceder a guarda provisória da criança ao pai, o cantor e pai Murilo Huff.

A decisão judicial foi assinada no último dia 30 de junho na 2ª Vara de Família de Goiânia. O magistrado acatou os argumentos apresentados pela defesa de Murilo Huff, que apontou suposta negligência médica com o menino — diagnosticado com diabetes tipo 1 — além de possíveis indícios de alienação parental por parte da avó.

Com isso, a residência oficial de Léo passou a ser com o pai, e as visitas de Dona Ruth ficaram restritas a finais de semana alternados, de sexta-feira às 18h até domingo no mesmo horário, além da divisão de feriados e férias escolares.

Durante a entrevista ao Fantástico, Dona Ruth lamentou o rumo da disputa judicial e negou todas as acusações feitas por Murilo Huff. Segundo ela, havia uma convivência harmoniosa com o ex-genro até o pedido de guarda. "Nunca deixei de cuidar do Léo. Desde que a Marília se foi, ele sempre foi minha prioridade", disse, visivelmente emocionada.

O processo, movido por Murilo Huff em junho, inclui documentos e mensagens que indicam supostas tentativas da avó de ocultar informações médicas. Frases como “Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico” e “Esconde o remédio” teriam sido registradas, segundo a defesa do cantor. A Justiça entendeu que esse tipo de atitude compromete a relação de confiança entre os responsáveis pela criança e pode afetar o seu desenvolvimento emocional.

A disputa também ganhou grande repercussão nas redes sociais. Dona Ruth chegou a afirmar queMurilo Huff "nunca pagou um centavo de pensão", acusação prontamente rebatida pelo artista, que apresentou comprovantes de despesas mensais com o filho, ultrapassando R$ 15 mil por mês. Os valores incluem escola, plano de saúde, psicóloga, babá e o tratamento da diabetes. Ele ainda mostrou ter adiantado R$ 30 mil em mensalidades escolares e R$ 9,1 mil em sessões de psicoterapia.

A entrevista no Fantástico também ocorreu em meio a especulações sobre a herança de Marília Mendonça, avaliada em cerca de R$ 500 milhões. Léo é o único herdeiro direto. Murilo Huff abriu mão da administração do patrimônio, que está sob controle judicial em processo de inventário.

Dona Ruth enfatizou que sua ação judicial não tem relação com dinheiro. “O que me move é o amor e o cuidado com meu neto, ja o patrimônio está protegido e sempre esteve”, disse.

A situação familiar gerou reações públicas. O irmão da cantora, João Gustavo, saiu em defesa da mãe e reforçou seu papel fundamental tanto na criação de Léo quanto na carreira de Marília. A namorada dele, Iollanda Nunes, também demonstrou apoio à sogra nas redes sociais.

A defesa de Dona Ruth já anunciou que vai recorrer da decisão e promete apresentar novas provas, argumentando que a guarda provisória concedida vai contra o parecer do Ministério Público.

