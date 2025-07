Fabiano Menotti sofre acidente de carro a caminho de show no Rio de Janeiro

O cantor sertanejo Fabiano Menotti, da dupla César Menotti & Fabiano, sofreu um acidente de carro na tarde deste domingo, dia 13, enquanto se deslocava para uma apresentação no estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações o veículo em que o artista estava capotou em uma rodovia a caminho do show. Fabiano relatou que o carro à sua frente freou bruscamente. Ao tentar desviar, acabou sendo atingido por outro automóvel, o que causou o capotamento.

Apesar do susto, o cantor passa bem e não sofreu ferimentos graves. Ele optou por seguir com sua agenda de compromissos e confirmou que irá se apresentar normalmente na noite de hoje.

Em nota oficial, a equipe do artista esclareceu o ocorrido:

“Fabiano saiu de Belo Horizonte/MG com destino ao Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na BR-040, em Juiz de Fora, durante a tarde deste domingo, 13. Além do cantor, seu secretário também estava no veículo. Felizmente, ambos estão bem e já seguem viagem rumo à cidade de Cordeiro/RJ, onde acontecerá a próxima apresentação da dupla César Menotti & Fabiano.”