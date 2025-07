Com o apoio de Luiz Otávio Mesquita, Nego do Borel vence mais uma luta de boxe

Nego do Borel tem motivos de sobra para comemorar. O funkeiro, que completou 33 anos na última quinta-feira, comemorou a data com mais uma vitória no boxe na noite deste sábado, 12 de julho. O embate, contra o atleta Rafinha de Queimados, foi o gran finale do Borel Fight, que fez a sua primeira edição no Morro do Borel, Zona Norte do Rio de Janeiro, unindo esporte, música e ação social para celebrar o aniversário do artista e também o dia nacional do funk.

Depois de enfrentar, sem sucesso, Mc Gui e Luiz Mesquita, Nego do Borel conquistou sua primeira vitória em março deste ano, quando enfrentou no octógono o influenciador Diego Aguiar. O confronto bastante equilibrado durou cinco rounds e exigiu um pouco mais de técnica e estratégia para vencer. Mas apesar do desafio, a vitória veio de forma emocionante nos pontos, em decisão unânime da arbitragem.

Nego do Borel foi conduzido até o ringue por crianças da comunidade e também por sua namorada, Julia. Nos bastidores, o funkeiro também contou com o apoio de Luiz Otávio Mesquita, seu maior rival no boxe. “Resolvemos nossa diferença no ringue. Fiquei muito feliz por ele ter lembrado de mim numa data importante pra ele. Estou aqui nos bastidores para dar apoio, porque sei que ele é um cara guerreiro que chegou do nada e hoje pode representar todos esses moleques que estão lutando aqui. Então hoje minha torcida foi Nego do Borel, mas a gente ainda vai ter uma revanche”, revelou Mesquitinha.

O filho de Otávio Mesquita, aliás, estava entre os torcedores mais animados e chegou até a invadir o octógono para comemorar ao lado de Nego do Bore, que não escondeu a emoção. “Pra mim é muito importante poder voltar ao lugar onde cresci. Sinto que minha comunidade precisa muito de mim. Fui um em um milhão, que mesmo em meio a tantos preconceitos e dificuldades de quem mora nas periferias. Então sinto esse dever de estar sempre voltando lá, e fazendo o que posso pra ajudar, seja através da música ou do esporte, como faremos agora com esse evento, que vejo como um grande incentivo e até um marco na história das comunidades cariocas”, refletiu.

“Estou muito feliz por ganhar na minha comunidade. Fiquei nervoso, mas coloquei a cabeça no lugar. Queria nocautear ele, mas o nocaute não veio. Que Deus abençoe! Esse aqui (cinturão), é um de muitos que ainda virão”, continuou o campeão, que apesar de confessar querer continuar fazendo duelos no boxe, contou que ainda não pensou num próximo adversário. Para encerrar a noite, Nego do Borel prometeu festa até de manhã.

Foto: André Fonseca / @andreffonseca_