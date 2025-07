'Não Era Amor, Foi Só Tesão': Bruno Gadiol e Clau divulgam novo single

Dando continuidade ao segundo ato de seu álbum conceitual Gêmeos em Gêmeos, o cantor Bruno Gadiol estreia nesta semana a faixa “Não Era Amor, Foi Só Tesão”, uma colaboração com a cantora Clau. O lançamento marca um dos encontros mais aguardados da cena pop nacional e mergulha nas complexidades emocionais de uma relação desequilibrada.

Com forte influência do R&B contemporâneo e do pop, a música retrata a divergência entre duas perspectivas afetivas: enquanto Bruno interpreta o lado de quem busca algo além de uma paixão passageira, Clau dá voz a quem prefere manter distância para se proteger emocionalmente.

“Essa música fala sobre quando a gente acha que está vivendo um começo de história de amor, mas percebe que a outra pessoa nunca esteve na mesma página”, explica Gadiol. Clau completa: “A gente quis mostrar os dois lados da história, sem vilão nem mocinho”.

A faixa chega acompanhada de um videoclipe cinematográfico, dirigido por Bruno Gadiol e Luke Vidal. Com estética noir urbana, o clipe traz os artistas em um jogo visual de tensão e poder, interpretando uma policial e uma criminosa em meio a um flerte provocativo, marcado por luz e sombra dramáticos e figurinos expressivos.

“Não Era Amor, Foi Só Tesão” é parte do Ato 2 – Marte – de Gêmeos em Gêmeos, que explora temas como desejo, intensidade e impulsividade. O álbum, dividido em três atos, também aborda relacionamentos instáveis (Vênus) e introspecção e recomeços (Saturno), refletindo a busca de Bruno por traduzir em música suas próprias contradições e transformações.