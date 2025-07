Bela do Fluminense estreia no "Quebrada Show" como Mulher Estaca

Bela do Fluminense, Thalita Souza está no elenco do "Quebrada Show", que estreou neste domingo (13) no Quebrada Show, no Youtube. Na atração, ela é a Mulher Estaca e mostra o corpão de dar inveja. O programa tem como intuito resgatar a essência dos programas de humor da televisão brasileira: Também fazem parte do elenco: Diogo Portugal, Firmino Cortada, Adrilles Jorge, Netto Tomaz, Zezinho Pequenino e na apresentação Felipeh Campos.

Quebrada Show é inspirado em sucessos da televisão como *Pânico na TV, *Papo de Segunda e no aclamado *Casseta & Planeta – que foi um dos primeiros programas a misturar humor ácido com jornalismo, utilizando a sátira, a ironia e o deboche para abordar temas do cotidiano.

O programa nasceu dessa pegada e utiliza algumas dessas referências com uma mistura única de entretenimento, entrevistas e quadros de rua e de palco. A atração promete reconectar o público com a nostalgia da TV que marcou gerações, ao mesmo tempo em que entrega conteúdo fresco e dinâmico. A ideia central é resgatar tudo que tivemos de bom na TV brasileira, trazer de volta a alegria, e afastar tudo que envolva polarizações políticas para que o público se identifique e, sobretudo, se divirta.

O QShow vai ao ar todos os domingos, às 19h com duração de 1 hora e meia, no YouTube do @QuebradaShow, gravado em um dos maiores e melhores estúdios do Brasil, LoopWork, na Faria Lima, em SP.

No comando do projeto está um dos maiores diretores da TV brasileira, que já teve passagens de sucesso na Band, Gazeta, Rede TV, Record, SBT e Manchete, Marcio Tavolari.