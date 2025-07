Deborah Albuquerque revela rotina de treino e compara com escovar dentes

Fenômeno nas redes sociais e referência quando o assunto é boa forma, a apresentadora Deborah Albuquerque revelou detalhes da sua rotina de treinos e compartilhou dicas para manter a disciplina mesmo nos dias mais frios. Com mais de 20 anos dedicados à vida fitness, a influenciadora contou como organiza sua rotina de atividades e o que faz para não perder o foco.

Atualmente, Deborah treina cinco vezes por semana e, sempre que possível, também aos sábados. Os treinos seguem uma divisão por cadeia muscular, método que separa exercícios específicos para grupos diferentes. “Faço treino de posterior de coxa separado do de quadríceps ou glúteo”, explicou.

No inverno, quando muitas pessoas sentem dificuldade de manter a disciplina, Deborah garante que o hábito já está incorporado à rotina. “Eu treino há mais de 20 anos. Para mim é como escovar os dentes ou tomar banho… faz parte da minha vida de forma normal”, afirmou.

Além da musculação, a apresentadora revelou que gosta de incluir atividades mais dinâmicas na sua rotina, como luta e esportes ao ar livre. “Gosto de lutar. Faço boxe, patins quando posso — roller ou gelo — e surfo no verão”, disse.

Para quem sente dificuldade de treinar no frio, Deborah deixou um conselho direto: “Eu sei que no frio dá preguiça, mas pensa comigo: quem começa agora, no inverno, chega no verão pronta — sem correr atrás do prejuízo. Vai por mim, começa hoje, nem que seja 20 minutinhos em casa. Começar, não importa o dia da semana ou a temporada do tempo, já é um passo para o sucesso”.

Por fim, ela revelou um truque que ajuda a manter a energia em alta: “Uma dica secreta é o uso de extrato de ginseng vermelho! Um dia eu revelo esse segredo no K Imperial”, brincou.