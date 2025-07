Entre o pôr do sol e o luar, Gabriel Gonti grava "De Perto" em BH

No dia 19 de julho, o cantor e compositor Gabriel Gonti realiza a primeira gravação audiovisual ao vivo de sua carreira. Intitulado Gabriel Gonti - “De Perto” , o projeto acontece no rooftop do Premium Estúdio, na capital mineira, sua cidade do coração.



A gravação ao ar livre, entre os últimos raios de sol e a luz da lua, terá no repertório sucessos da carreira, músicas inéditas e versões especiais, em uma atmosfera vibrante e intimista.



“A cantora e compositora de Belo Horizonte, Anna Pego, vai abrir o show e, juntos, vamos cantar uma música inédita. Será bem especial, ela canta lindamente”, comenta Gabriel.

A música “Quero em Dobro” foi escolhida como carro-chefe do projeto por representar a essência dessa nova fase: um convite à desaceleração e à busca pelo meio termo entre o excesso de estímulos da vida urbana e a paz que a vida no campo nos traz.



“Quero em Dobro, foi composta em São Paulo e traz uma reflexão sobre o equilíbrio de momentos com acesso a tanta informação e velocidade de uma cidade grande com o aconchego de lugares mais calmos e relaxantes, como à sombra de um cajueiro”, conta o músico.



Gabriel Gonti - De Perto, aposta em uma sonoridade renovada, mantendo a leveza e a profundidade que caracterizam suas composições.