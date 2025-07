Bella Campos posa de biquíni e faz temperatura subir na web

Bella Campos fez a temperatura subir nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (16). A atriz compartilhou uma sequência de cliques encantadores de um dia de lazer ao lado de amigos, exibindo toda sua beleza e boa forma com um biquíni laranja vibrante, que destacou ainda mais suas curvas.

Protagonista do aguardado remake de Vale Tudo, da TV Globo, Bella aproveitou uma folga das gravações para embarcar em um passeio de barco pelas águas do Rio de Janeiro. Interpretando a ambiciosa Maria de Fátima na nova versão da novela, a atriz mostrou que também sabe relaxar com estilo — e, claro, sem abrir mão do autocuidado.

Durante o passeio, a artista ainda se deu ao luxo de receber uma sessão de drenagem linfática em alto mar, realizada pelo massoterapeuta Lucas Barboza, a quem fez questão de elogiar. “Atendimento em alto mar, amores! É só o homem. Não tem jeito!”, brincou ela, esbanjando bom humor e descontração.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à atriz. “Perfeita demais”, escreveu uma fã. “Maravilhosa e plena”, disse outra. “Isso é o que eu chamo de viver bem!”, comentou uma seguidora. Já um fã-clube destacou o clima leve do momento: “A energia dessa foto é tudo!”

Para quem não acompanha, Bella Campos está brilhando na trama global como Maria de Fátima. Dona de uma personalidade nada confiável, a vilã queridinha do país vem ganhando o favoritismo do telespectador com a atuação.