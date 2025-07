Banda Mensana fecha com Rick Bonadio, grava projeto no Midas

A banda brasiliense Mensana acaba de anunciar uma parceria com o renomado produtor Rick Bonadio, responsável por lançar nomes como Charlie Brown Jr., Mamonas Assassinas e NX Zero. O contrato foi assinado no Estúdio Midas, em São Paulo, onde a banda também gravou um projeto audiovisual ao vivo, marcando a estreia oficial de Gabriel Gimenes como novo vocalista.

A parceria inclui a produção do próximo álbum da Mensana, que já está em fase de gravação, sob comando de Bonadio. Com uma proposta que mistura reggae moderno, MPB, Afrobeat e pop alternativo, a banda vem ganhando destaque ao trazer mensagens de espiritualidade, conexão com a natureza e reflexões sobre amor e transformação. Após o lançamento do álbum “Desejo Paz”, o grupo inicia agora uma nova fase artística, com produção musical assinada por Bonadio e uma identidade visual renovada.

O próximo grande passo será no Capital Moto Week, maior festival de motos da América Latina. A Mensana sobe ao palco principal do evento no Dia do Reggae, em 1º de agosto, como atração principal da noite. A expectativa é reunir mais de 30 mil pessoas no show, que promete mesclar sucessos da banda com músicas inéditas dessa nova etapa.