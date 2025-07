Pablo lança a segunda parte do projeto "Bodega do Pablo" com nova faixa foco: "Agora Somos Ex"

Pablo lança a segunda parte do projeto "Bodega do Pablo" - (crédito: Foto: Divulgação via EGOBrazil)

A Bodega está aberta novamente — e mais intensa do que nunca. Nesta sexta-feira, 18 de julho, Pablo apresenta a segunda parte do projeto “Bodega do Pablo”, disponibilizando nas plataformas digitais mais um capítulo deste audiovisual que vem conquistando os corações apaixonados por todo o Brasil.

Desta vez, o grande destaque é a música “Agora Somos Ex”, parceria com o cantor Nenho, que promete se tornar mais um hino da sofrência.

Gravado em Salvador, o projeto mergulha no universo do romantismo, com letras que falam direto ao coração. “Agora Somos Ex” chega carregada de emoção e entrega um diálogo sincero entre dois artistas que são referência na seresta e no arrocha. A canção retrata o fim de uma relação com aquela mistura agridoce de saudade, orgulho e dor — ingredientes clássicos da sofrência, que Pablo domina como poucos.

Além da faixa foco, a nova etapa do projeto traz outras canções inéditas que reforçam o amadurecimento musical do artista. Entre os destaques estão “Quase Me Chamou de Amor”, “Caminhos do Sol”, “Pense Um Pouco” e a envolvente “I Love You Baby”, que conta com a participação especial de Milsinho. As faixas exploram nuances de sentimentos com arranjos que mesclam o romantismo tradicional com a identidade autêntica de Pablo.

O audiovisual completo de “Bodega do Pablo” soma agora 20 faixas, entre regravações emocionantes, inéditas marcantes e colaborações que agregam ainda mais potência ao projeto. A primeira parte, lançada em março, já apresentou faixas como “Imprevistos”, “Quem Ama Não Machuca”, “Alianças” (com Asas Livres) e “Don’t Cry” (com Silfarley).

Com o lançamento da nova fase, “Bodega do Pablo” reforça seu papel não apenas como álbum, mas como conceito artístico — unindo música, identidade visual e uma proposta que tem ganhado vida também nos palcos. A primeira apresentação do projeto ao vivo aconteceu no dia 12 de abril, em Salvador, e marcou o início de uma turnê nacional que levará a essência do arrocha a diversas cidades brasileiras.

Pablo mostra, mais uma vez, por que é considerado o Rei da Sofrência: com autenticidade, sensibilidade e um repertório que emociona, ele transforma dores em canções e reafirma sua posição como um dos grandes nomes da música romântica no Brasil.