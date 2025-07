Gui Moreira lidera atrações de destaque nas manhãs da Band SP

O fim de semana na emissora da família Saad tem contado com a presença constante de Gui Moreira. No comando de dois projetos, o apresentadordá as caras aos sábadoscom o "Você Melhor", exibido pelas praças de São Paulo e de Minas Gerais, e aos domingos com o "Manhã Melhor", que vai ao ar às 7h45 pela Band SP, também disponível no YouTube.

As produções combinam saúde, bem-estar e informação de forma leve e acessível. Enquanto o "Você Melhor" foca em entrevistas com especialistas renomados, o "Manhã Melhor" aposta em um café descontraído ao lado de artistas, médicos e personalidades que compartilham histórias inspiradoras e dicas úteis para o dia a dia.

Com longa trajetória na televisão, Gui Moreira construiu uma carreira sólida como comunicador. Ganhou projeção com programas voltados ao entretenimento e, desde 2021, está à frente do "Você Melhor". Em 2025, conquistou maior espaço na TV e ampliou sua atuação ao estrear o "Manhã Melhor", fortalecendo ainda mais sua relação com o público paulista.

Fora do vídeo, o artista mineiro se divide entre os trabalhos como influenciador digital e consultor de negócios. Com desenvoltura e credibilidade, tem chamado atenção por unir conteúdo relevante e boa conversa, ampliando sua visibilidade nas faixas diurnas da Rede Bandeirantes. “Concretizar essas ideias em solo paulista representa muito para mim”, destacou ao site.