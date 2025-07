Mel Summers faz preparação no Ivana Chubbuck Studio

Com apenas 9 anos, Mel Summers está conquistando seu espaço em Hollywood. Depois de passagens pela Globo em “Família É Tudo”, na Record em “Gênesis” e “Até Onde Ela Vai” e no SBT em “A Caverna Encantada”, a atriz embarcou para o Estados Unidos para protagonizar seu primeiro longa-metragem. Concorrendo com mais de trezentas candidatas, a pequena foi escalada para viver a protagonista Shakira, personagem que, na fase adulta, divide com a atriz norte-americana Caroline Scruggs, na comédia romântica musical “Falling In Love, fact or fiction”, marcando o início de uma nova fase na carreira da jovem estrela.

O início das filmagens estava previsto para maio de 2025, mas para que a atriz pudesse concluir as gravações da novela brasileira, os produtores adiaram o início das atividades do filme para o mês de junho.

Nas filmagens, Mel tem sido muito elogiada pela produção e pela direção da obra, conforme extensa e emocionada declaração postada pela diretora no perfil do Instagram @elorproduction.

Sempre preocupada com seu aperfeiçoamento técnico, a jovem atriz aproveitou seus dias de folga em Hollywood para fazer mentoria no Ivana Chubbuck Studio, renomado centro de preparação de atores, por onde passaram estrelas como Brad Pitt, Charlize Theron, Halle Berry, Elisabeth Shue, Jim Carrey, Meg Ryan, Jon Voight, Gal Gadot, Pamela Anderson, Sylvester Stallone, Jessica Alba, Chloe Fineman, Eva Mendes, Jessica Biel, Beyonce e muitos outros.

No Ivana Chubbuck Studio, Mel Summers cumpriu programa de mentoria individual de três dias com a preparadora de atores Claire Chubbuck. A profissional ficou impressionada com a capacidade da jovem atriz brasileira:

“The Chubbuck Technique is about using your personal pain to overcome and win... as your Character. You would think that Mel is too young to undestand personal pain, but she has been able to connect to this technique through the truth she has experienced as a wide-eyed creator eager to experience life.”

Tradução:

“A Técnica Chubbuck trata de usar a sua dor pessoal para superar e vencer... como sua personagem. Você poderia pensar que Mel é muito jovem para entender a dor pessoal, mas ela foi capaz de se conectar com essa técnica por meio da verdade que ela já experimentou como uma criadora de olhos curiosos e ansiosa por viver intensamente.”

O reconhecimento internacional vem coroar uma trajetória que começou muito cedo e com muita dedicação desde os 5 anos de idade, quando estreou na TV. Fluente em inglês, desde 2023 Mel já vinha recebendo treinamento no Brasil em outras técnicas de atuação norte-americanas, dentre elas a Técnica Meisner.

As filmagens estão avançadas e a data de estreia ainda não foi divulgada, mas o talento e o preparo técnico da jovem atriz brasileira prometem encantar o mundo.