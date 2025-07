Joelma revela que quase virou advogada e emociona ao falar da neta: "Renasci"

Um dos grandes nomes da música brasileira, Joelma surpreendeu o público ao revelar que, antes da fama, quase seguiu uma carreira completamente diferente. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, exibido na última sexta-feira (18), a cantora contou que seu sonho era ser advogada.

"Queria ser advogada, queria estudar, queria um diploma, e o que eu conhecia de música na minha cidade eram meus amigos que tocavam por bebida. Aí eu pensava: ‘O futuro não é bom, não’", contou a artista, aos risos.

Durante o bate-papo com Pedro Bial e a jovem ativista Zaynara, que também participou da atração, Joelma se divertiu ao ouvir seu hit Voando pro Pará interpretado em outros idiomas e por ícones como Caetano Veloso e Maria Bethânia.

A cantora também falou sobre as duras consequências da Covid-19, que deixou marcas profundas em sua saúde. "A luta foi grande, mas graças a Deus, venci. A primeira sequela foi na digestão. Por isso hoje suplemento na veia e no músculo. Os injetáveis fazem muito mais efeito. Foi o que me levantou", explicou.

Em fase de plena recuperação, Joelma atribui parte da sua melhora a uma notícia especial: ela será avó em dose dupla. A cantora revelou que tanto a filha Yasmin quanto a nora Lorena, esposa de seu filho Yago, estão grávidas.

"Ai, gente, na verdade, quem nasceu fui eu. Eu renasci. Quando eu soube que eu ia ser vó, mudou algo dentro de mim, me veio uma força tão grande, eu acho que foi a chave da virada pra minha saúde, sabia?", contou emocionada ao Gshow.

"Quando eu soube disso, algo divino nasceu dentro de mim e eu fui restaurada completamente. Isso foi um combustível poderoso", concluiu.

Foto: GloboPlay