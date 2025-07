Gordão da XJ desabafa sobre fim do relacionamento com influenciadora Nicolle Caroline

O influenciador digital Gordão da XJ, de 20 anos, abriu o coração neste fim de semana no TikTok ao falar sobre o término com a influenciadora Nicolle Caroline, de 21 anos. O casal, que anunciou a separação em maio após 11 meses juntos, viveu um relacionamento intenso e cheio de aprendizado.

“Eu posso esquecer de tudo... Mas eu nunca vou esquecer que você foi a única mulher que me amou de verdade. E eu perdi por causa do meu orgulho”, declarou Gordão em seu desabafo emocionado.

A confirmação do término veio em um longo post nos Stories do Instagram, onde o influenciador explicou que a decisão foi tomada com respeito e carinho. “Eu e a Nicolle não estamos mais juntos. Após quase um ano juntos, decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão consciente, e se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro”, afirmou.

Gordão ressaltou a importância do relacionamento para sua vida: “Conheci o amor de verdade. Ela cuidou de mim como ninguém jamais cuidou. Por ela, voltei a ter vontade de viver e reencontrei alegria nos dias difíceis. Sou grato pelos momentos especiais que vivemos, cheios de aprendizado e afeto.”

Apesar da separação, o influenciador destacou que o respeito e o carinho permanecem intactos. “Com o tempo, percebemos que estávamos em fases diferentes da vida. Não houve mágoas, apenas maturidade para entender que o amor também sabe a hora de deixar ir. Desejo a ela o melhor da vida, que seja feliz e siga brilhando.”

Além do lado sentimental, Nicolle foi a maior incentivadora da mudança de vida de Gordão da XJ, que já chegou a pesar 320 kg. Com apoio dela e de amigos famosos como Neymar, MC Daniel e Renato Cariani, ele adotou hábitos mais saudáveis e iniciou um processo de emagrecimento.

Em várias ocasiões, ele mostrou a influenciadora acompanhando-o nas idas à academia e até mudou a própria alimentação por conta do incentivo dela, que perdeu 12 kg durante essa jornada. “Olha o foco. Ela é quem mais me incentiva na vida”, afirmou o jovem em vídeos nas redes sociais.

Hoje, com 3,4 milhões de seguidores, Gordão da XJ segue focado em sua transformação pessoal e mantém a esperança de um futuro promissor, sempre agradecendo pelo apoio dos fãs e o carinho dedicado a Nicolle Caroline.