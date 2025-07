Whindersson Nunes nega novo namoro e reforça estar solteiro

O humorista Whindersson Nunes, 30 anos, usou seu perfil no Instagram Stories neste sábado (19) para esclarecer rumores sobre um possível novo relacionamento amoroso. O comediante garantiu aos fãs que segue solteiro desde o término do noivado com Maria Lina, em agosto de 2021.

Em um desabafo, Whindersson pediu respeito e atenção aos seguidores diante de notícias publicadas em páginas de fofoca. "Estou namorando não, eu tô de boas. Queria falar que quando vocês verem eu com alguém em página de fofoca, cuidem dos comentários. Ou repreendam quem comente algo do tipo: 'interesseira, nasce uma blogueira'. Isso faz parecer que eu não tenho nada de interessante a oferecer, só minha fama e meu dinheiro", explicou o humorista.

Além disso, ele ressaltou que quando assumir um novo relacionamento será com alguém que o conhece de verdade.

"Pode ter certeza que, quando vocês me virem com alguém, essa pessoa já conheceu o Whindersson que não é só o YouTube, que não dá para pesquisar no Google... Conheceu a consciência por trás do meu corpo e teve uma ótima experiência", concluiu.

Whindersson Nunes continua focado em sua carreira e deixa claro que a vida amorosa está sob seu controle, sem pressa para novos compromissos.