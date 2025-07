Wesley Safadão grava "TBT WS 3" na ExpoCrato com drones e homenagem a Gabriel Diniz

O ano de 2025 marca uma fase intensa e marcante na carreira de Wesley Safadão, que retomou com força total sua agenda de shows e projetos especiais. Após uma temporada junina vitoriosa com apresentações lotadas e recordes de público por onde passou, o cantor escreveu mais um capítulo inesquecível da sua trajetória com a gravação do aguardado DVD “TBT WS 3”, realizada na noite de ontem (18), durante a ExpoCrato, uma das maiores e mais tradicionais festas do Nordeste.

Com ingressos esgotados desde o início das vendas, o público transformou a noite em um verdadeiro espetáculo à parte, cantando em coro cada uma das músicas que marcaram diferentes fases da carreira de Safadão.

O repertório, que reuniu sucessos das três edições do projeto TBT, trouxe hits como “Você Não Me Esqueceu”, “Viva a Bagaceira”, “Tô Solteiro e Tô Feliz”, “Tentativas em Vão”, “Jejum de Amor”, entre muitos outros.

A energia tomou conta do palco do início ao fim, com uma seleção feita sob medida para celebrar a memória afetiva de uma geração que cresceu ao som de Safadão.

Já era madrugada quando o cantor surgiu do alto do cenário, em cima de uma plataforma que o revelou ao público sob gritos de “Vai, Safadão!”. Entre os momentos mais emocionantes da noite, um dos destaques foi a homenagem a x.

Um bloco especial do show foi dedicado ao amigo e eterno parceiro de estrada, com músicas que marcaram a carreira de GD e um impactante show de drones que iluminou o céu com a imagem do cantor e a frase “Gabriel Diniz para sempre”. O público foi às lágrimas em um dos trechos mais simbólicos e tocantes da apresentação.

“GD me ensinou muito, ele era um menino de ouro e eu sinto muita falta dele. Ele não poderia ficar de fora desse projeto e sempre que eu puder, vou homenageá-lo.” – declara WS

O DVD, com lançamento previsto para a próxima sexta-feira (25), também contou com participações especiais que tornaram a noite ainda mais grandiosa. Xand Avião, Natanzinho Lima, Taty Girl e Luiz Fidelis dividiram o palco com Safadão, celebrando a força da música nordestina e o poder das parcerias que atravessam gerações.

Com estrutura moderna, efeitos tecnológicos e mais de 40 músicas no setlist, TBT WS 3 se consagra como um espetáculo histórico e afetuoso, um retrato vibrante da trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira.

“Eu não consigo descrever o que senti essa noite aqui. Poder voltar ao Crato em uma festa linda dessa, com público máximo e dividindo o palco com amigos da estrada, é só pra agradecer mesmo.” – finaliza Safadão

Fotos: Divulgação / Access